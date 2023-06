Māris Mihelsons būs daudzbērnu tētis

Lauru un Māri apsveicam arī mēs! (Foto: no privātā arhīva)

Laura jūnija vidū bija viešņa kādā pasākumā, kur kopā ar vīru un citiem sabiedrībā zināmiem ļaudīm gatavoja un baudīja maltīti, un pēc ķermeņa aprisēm skaidri redzams – viņa ir bērna gaidībās. Žurnālam "Kas Jauns" sazinoties ar Māri Mihelsonu, viņš ar lepnumu balsī apstiprināja priecīgo dzīves notikumu, taču plašāk par bērniņa gaidību laiku atturējās jelko komentēt.

Laura un multimākslinieks Kašers šomēnes vācu virtuves iekārtu zīmola "NEFF" piecu gadu jubilejas Baltijā svinībās.

Pērn 28. maijā pēc septiņu gadu ilgas kopābūšanas Māris Mihelsons un viņa mīļotā – auditorkompānijas "Deloitte vecākā" HR koordinatore Laura Arāja – mija laulības gredzenus. Laulību ceremonija risinājās sirsnīgā un romantiskā gaisotnē vienā no Cēsu apkaimes gleznainākajām vietām – Cīrulīšu dabas takā, kas zināma ar brīnišķīgajām Gaujas ielejas ainavām un taciņām. Pēc svinīgās ceremonijas kāzas tika svinētas kuplā tuvinieku un draugu pulkā "K. K. fon Stricka villā". Lauras un Māra kāzu liecinieki bija "Prāta vētras" kolēģi, kuri kopā ar citiem viesiem svinībās jaunlaulātos priecēja arī ar muzikāliem pārsteigumiem. Kāzu ceremonijā un svinībās piedalījās arī Mihelsona bērni no pirmās laulības – Maija un Andrejs, kuri sveikt tēvu bija atbraukuši no Austrijas, kur šobrīd dzīvo.

Mārim Mihelsonam šī ir otrā laulība. Pēc vairāku gadu ilgas kopdzīves par precētu vīru pirmoreiz mūziķis kļuva 2012. gada vasarā, kad reģistrēja laulību ar savu bērnu mammu Santu Bindemani (tagad – Pīlēnu). Trīs gadus pēc apprecēšanās, bet faktiski pēc desmit kopdzīves gadiem viņi šķīrās, un Santa drīz apprecējās ar arhitektu Mārtiņu Pīlēnu, ar ko kļuvusi par mammu vēl divām atvasēm – Frīdai un Ģertrūdei. Ģimene jau vairākus gadus dzīvo Austrijā, taču Mihelsona bērni iespējami bieži lido pie tēva uz Latviju.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" svētku dubultnumurā!