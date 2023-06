VIDEO: lauvene uzrāpjas kokā un aplaupa leopardu, taču ar to drāma nebeidzas

Rezervāta galvenais gids pastāstīja “LatestSightings.com”, ka grupa tobrīd brauca pa geparda pēdām, un pa rāciju saņēma ziņojumu par leopardu tēviņa parādīšanos, un uzreiz mainīja kursu, pa ceļam saņemot informāciju, ka leopards ir nomedījis impalu un viņa virzienā dodas arī divas lauvenes. Gids paskaidroja, ka lauvas bieži mēdz izmantot situāciju un atņemt citu plēsēju nomedīto laupījumu.

“Kad nonācām vajadzīgajā vietā, tur jau bija lauvenes. Viena ātri uzrāpās kokā un piespieda leopardu nomest maltīti. Otra ātri satvēra laupījumu un metās prom, bet pirmā sāka uzbrukt leopardam. Tiklīdz padomājām, ka situācija nevar kļūt vēl vairāk nokaitēta, no zila gaisa parādījās ziloņu bars, kuri acīmredzami bija neapmierināti ar sacelto troksni. Ziloņi sāka taurēt, liekot lauvenei nolēkt no koka un bēgt. Ziloņi metās vajāt lauvenes, dodot iespēju leopardam ar veselu ādu laisties lapās, un arī viņš nolēca no koka un aizskrēja, atstājot mūs ar muti vaļā par redzēto.”

Dažkārt ziloņi uzbrūk lauvām, kad jūtas apdraudēti. Kad ziloņi pamana lauvas, viņi sāk taurēt, lai brīdinātu, ka joku nebūs, norādīja gids. “Būdamas mazākas un vājākas, lauvas nobīstas un aizbēg. Ziloņi aizsargā viens otru un vēlas nodrošināt savu mīļoto drošību, tādēļ izmanto savus izmērus un spēku, lai iebiedētu lauvas un liktu tām turēties pa krietnu gabalu,” norādīja gids.

