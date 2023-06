Savojas Vitorija varētu kļūt par Itālijas akralieni. (Foto: Instagram)

19 gadu veca influencere var kļūt par Itālijas karalieni

Gāztais Itālijas princis Emanuele Filiberto no Savojas vēlas atteikties no sava valsts troņa, lai nodotu to meitai - “Instagram” influencerei Vitorijai.