Kādas izmaiņas sagaida Lielbritāniju? Atbildes uz galvenajiem jautājumiem par britu monarhijas nākotni

Kā sauks jauno karali? Un kurš to vispār nosaka?

Karaļa vārds būs Čārlzs III - princis Čārlzs pats izvēlējies šādu vārdu. Tas bija pirmais viņa lēmums tronī. Monarhs varēja izvēlēties jebkuru no četriem saviem vārdiem - Čārlzs, Filips, Artūrs vai Džordžs.

Kāpēc medijos Čārlzs jau tiek dēvēts par Čārlzu III? Vai nav jāsagaida kronēšana un citas formalitātes?

Nē, karalienes nāves brīdī tronis nekavējoties un bez ceremonijām pārgāja pie mantinieka, bijušā Velsas prinča.

Angļu viduslaiku tiesībās pastāvēja Rex nunquam moritur princips, šīs frāzes tiešais tulkojams ir "karalis nekad nemirst".

Teicienam "Karalis ir miris, lai dzīvo karalis!" ir politiska nozīme: cilvēks tronī var nomirt, bet suverēns (tituls, ko var attiecināt uz augstāko līderi dažādās kategorijās), kā politisks fenomens pastāv mūžīgi. Šo noteikumu izdomāja, lai izvairītos no iespējamiem sarežģījumiem un domstarpībām, nododot augstāko varu.

Kad notiks kronēšana?

Kronēšanas ceremonija diez vai notiks tuvāko mēnešu laikā, raksta britu mediji.

Lielākā daļa ceremoniju nākamo desmit dienu laikā tiks veltītas karalienei Elizabetei. Vienīgā formālā procedūra, kas paredzēta nākamajā dienā pulksten desmitos pēc karalienes nāves -Sentdžeimsa pilī sanāks īpaša padome, lai pasludinātu Čārlzu III par jauno valdnieku.

Padomi veido visi slepenie padomnieki, lordmērs, karalistes augstākie komisāri un citi augsti valsts ierēdņi. Viņiem oficiāli jāapstiprina karaļa kāpšana tronī.

Pēdējo reizi mantojuma padome pulcējās 1952. gada februārī, kad troni ieņēma Elizabete II.

Vai Čārlza sieva tagad kļuvusi par karalieni Kamillu?

Nē, viņa kļuva par konsorta karalieni (no angļu val. Consort - "līdzdalībnieks, partneris"). To atsevišķi uzsvēra Bekingemas pils paziņojumā pēc Elizabetes II nāves. Par karalienēm parasti sauc sievietes, kuras kļuvušas par pilntiesīgām valdniecēm, nevis karaļu sievas. Tāpat kā Elizabetes II nelaiķa vīram Filipam, Edinburgas hercogam, nebija karaļa titula.

Elizabete II pie reizes teica, ka vēlas, lai Kamilla pēc viņas nāves tiktu pazīstama tieši kā "karaliene-konsorte". Karaliskās ģimenes pētnieki uzskata, ka šādi Elizabete vēlējusies uzsvērt, ka Kamilla ir goda pakāpes cienīga.

Turklāt praksē Kamillas titulu, visticamāk, saīsinās līdz "karalienei", jo ne visi zina par šo smalko niansi.

Kurš tagad kļūs par Velsas princi?

Velsas prinča tituls atšķirībā no karaļa titula netiek automātiski nodots iepriekšējā monarha nāves brīdī — jaunais karalis to piešķir pēc vairākiem mēnešiem (un dažos gadījumos arī gadiem).

Princis Viljams, Čārlza vecākais dēls, kļuva par troņmantnieku, tikai pagaidām nav ieguvis Velsas prinča titulu. Vairāki mantinieki-vecākie dēli tā arī nepaspēja iegūt šo titulu — piemēram, Heinrihs VI, kurš kļuva par karali XV gadsimtā.

Titula piešķiršanas ceremonija notiek Kernarfonas pilī Velsā, kur dzimis Eduards II (1284-1327). Tās laikā jaunais karalis uzliek mantiniekam galvā vainagu.

Princis Čārlzs tik ilgi bija troņmantnieks, tagad viņš kļūs par vecāko karali?

Jā, Čārlzs III, kuram tagad ir 73 gadi, ir kļuvis par vecāko cilvēku britu vēsturē, kas uzkāpis tronī. Pirms tam vecākais monarhs karalistes laikā bija Vilhelms IV — kronēšanas laikā 1830. gadā viņam bija 64 gadi, bet viņš nomira 71 gada vecumā.

Un kā ar slaveno himnu "Dievs, sargi karalieni"? Vai tas būs jāpārraksta?

Nē, oriģinālhimnu sacerēja tieši par godu karalim — Georgam II, kurš valdīja XVIII gs. vidū. Vēlāk himnā vienkārši mainīja vietniekvārdus brīdī, kad par valdnieci kļuva sieviete, bet "King" nomainīja pret "Queen". Līdzīgi rīkosies arī šoreiz.

28 Foto Britu karaliskā ģimene un lielvalstu līderi pieņemšanā “Ēdenes projekta” botāniskajā dārzā Kornvolā +24 Skatīties vairāk

Kas vēl mainīsies Lielbritānijas dzīvē?

Pēc Elizabetes II nāves izdotajām monētām un banknotēm tiks uzklāts jaunā karaļa profils. Vecās monētas un banknotes paliks apgrozībā tik ilgi, kamēr tās pakāpeniski pārņems jaunās.

Turklāt kopš XVII gadsimta vidus jaunais monarhs Lielbritānijā raugās pretējā virzienā. Karaliene Elizabete uz banknotēm skatās pa labi, bet Čārlzs skatīsies pa kreisi. Tāpat jaunā karaļa seja parādīsies uz pastmarkām.

Turklāt visā valstī mainīsies karaliskais šifrs — tā ir monogramma no monarha vārda un titula iniciāļiem. To iespiež visdažādākajos priekšmetos — no sarkanajām pastkastītēm līdz policijas formai.

Šobrīd šifrs ir "EIIR" blakus Svētā Eduarda kronim. Līdz ar jaunā karaļa ierašanos mainīsies gan ģerbonis, gan uzraksts līdzās, tomēr Elizabetes II šifrs paliks uz tūkstošiem pastkastīšu, kuras paspējušas uzstādīt visā valstī tās ilgās valdīšanas laikā.