Idriss Elba noliedz runas, ka viņš būs nākamais Džeimss Bonds

Aktieris noliedzis baumas, sakot: “Tas nav manas karjeras mērķis. Nedomāju, ka Bonda atveidošana būs kā piepildījums dažiem maniem personīgajiem mērķiem.”

Elba paturpināja: “Tas pavisam noteikti apmierinās tautas gribu. Es nemelošu, lai kurp pasaulē es dotos, un es runāju par dažādām kultūrām, vienmēr nonāk līdz “Bondam”, un man ir sajūta, ka man par to nav teikšana. Tas nav pat jautājums, vai man to vajadzētu darīt, gribu to darīt vai to darīšu. To dažkārt nosaka tautas griba.”

“Es neesmu tas puisis, bet ikviena cita pasaulē es varētu būt. Un viss – lieta darīta. Patiesība ir tāda, ka daudzi cilvēki redz Idrisu atveidojam Bondu kā “alternatīvo Bondu”. Kamēr vien šī alternatīva pastāv, tas ir lieliski aktieru atlases izaugsmei.”

Baumas par to, ka Elba spēlēs Bondu, pieauga ar jaunu sparu pēc tam, kad producente Barbara Brokoli pirms kāda laika paziņoja, ka nākamais Bonds varētu piederēt jebkurai tautībai vai rasei.

Tas noveda pie spekulācijām, ka nākamo Džeimsu Bondu ir jāatveido Idrisam Elbam un viņš būtu “pirmais tumšādainais Bonds” franšīzes vēsturē.