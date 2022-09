Uģis Kuģis nosauc Latvijas vīriešu lielāko problēmu

“Latvijas vīriešu lielākā problēma ir tā, ka viņi ir slinki, negrib pie attiecībām piestrādāt. Viņiem šķiet – jumts virs galvas ir, ēdiens galdā – ko vēl vairāk vajag. Vienu reizi uz kāzām uzdāvināja puķes un gredzenu, un nu domā, ka ar to visam mūžam pietiks. Taču, un arī vēdas to uzsver, attiecības nemitīgi attīstās, un vīrietim tajās jāaug kopā ar sievieti. Sievietei jau no dabas ir ielikta vēlme attīstīties, vīrietim ne. Un tad, kad sieviete grib uzsākt sarunu par attiecībām, uzlabot pāra saikni, viņai rupji atcērt – tev kādas problēmas? Ej pati ārstēties!