Nedēļas jaunumi "Tet+" - supervaroņi, superspējas un Puzikovs kleitā

Kosmisks multilērums

Izmantojis senas burvestības, doktors Streindžs atver durvis uz multivisumu, kurā viņam kopā ar vecajiem un jaunajiem draugiem vēl neizpētītajās mistiskajās pasaulēs būs jāstājas pretim paša alternatīvajai versijai un agrāk nepieredzētam ļaunumam.

"Doktors Streindžs neprāta multivisumā" ("Doctor Strange in the Multiverse of Madness") iekļaujas Marvel kinopasaulē, kuras varoņu piedzīvojumiem un skaitam laikam tā pa īstam spēj izsekot tikai paši rūdītākie fani. Lai būtu vismaz kāda skaidrība – filmas notikumi risinās dažus mēnešus pēc "Zirnekļcilvēks: mājupceļa nav", kurā jau iepazinām multivisumu un to, ko tas spēj nest. Protams, arī tiem, kas līdz šim "Marvel" supervaroņu pasauli manījuši vien garāmejot, "Doktors Streindžs neprāta multivisumā" nebūs nekāda ķīniešu ābece – lieliska aizraujoša izklaide būs garantēta tāpat.

Īpaši intriģējoša ziņa Holivudas apskatniekiem un supervaroņu filmu faniem bija vēsts, ka filmas "Doktors Streindžs neprāta multivisumā" režisora krēsls uzticēts 62 gadus vecajam Semam Raimi – vīram, kas savulaik radīja "Zirnekļcilvēka" triloģiju, zināms kā "Ļauno miroņu" sāgas tēvs, kura filmu vizuālais stils ir tikai viņam vien raksturīgs. Un pie režisora darba Raimi atgriezās pēc teju desmit gadu pārtraukuma… “Šī ir tiešām sarežģīta filma,” jau paveicis darbu, rezumē Raimi, kas gada sākumu pavadīja, vairākas ainas pārfilmējot. “Man pat šķiet, ka tā ir sarežģītākā, pie kādas jebkad esmu strādājis. Te taču nebija darīšana ar vienu tēlu, pat ne ar pieciem, bet ar visu multilērumu – un katram no tiem ir sava sižeta līnija.”

Viņiem ir superspējas!

Viens no britu neparastākajiem seriāliem "Nepieskaitāmie" ("Misfits") seko vairāku tiešām neparastu jauniešu gaitām.

Pēc dažādiem noziegumiem neliela noziedznieku grupiņa sāk veikt sabiedrisko darbu. Kad pirmajā dienā viņi tiek ierauti neprāta vētrā, viņu dzīve mainās uz mūžu. Visi, izņemot Neitanu, atklāj, ka viņiem ir superspējas!

Atkal ceļā

Pie skatītājiem nonāk iemīļotā ceļojuma šova "Četri uz koferiem" jaunā sezona, kurā uz pasakaino Rumāniju dodas neparasta, noslēpumiem pilna un, protams, arī jautra kompānija.

Uz Rumāniju pošas Liene Šomase, kuru pazīstam gan kā skanīgas balss īpašnieci, gan kā sociālo uzņēmēju, aktrise Kristīne Belicka, dziedošais policists Nikolajs Puzikovs un infektologs, kurš visu zina par Covid-19, – Ņikita Trojanskis. Četrotne ne vien pabūs Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē, bet arī dosies uz slavenāko šīs valsts tūrisma objektu – grāfa Drakulas pili Transilvānijā. Tik jestrā kompānijā negaidīti notikumi, pārpratumi un pat attiecību asumi ir neizbēgami – tiks nozaudēta pase, būs skaļa vārdu apmaiņa un pat iespēja ievērtēt, cik labi Ņikitam un Nikolajam piestāv kleita un gotiskais “drakulas” stils.

