Nikolajs Puzikovs beidzot arī darba laikā drīkst braukt ar moci

Pašmāju slavenākais dziedošais policists Nikolajs Puzikovs beidzamos divus gadus bijis ļoti noslogots darbā Valsts policijā, tāpēc šovasar samazinājis darba grafiku, lai vairāk laika veltītu sev, savai izaugsmei un vaļaspriekiem. Viens no tiem līdz šim ir bijusi arī moto braukšana.

Nikolajs uz sava uzticamā drauga. (Foto: no privātā arhīva)

Bieži vien dziedošo policistu pie sava dzelzs rumaka stūres var sastapt uz Daugavpils šosejas, bet vakaros – galvaspilsētas ielās. Viņš teic, ka braukšana ar moci ir kā sava veida meditācija, kad var atslābināties no visiem darba pienākumiem un citām domām. Par meditāciju gan nevarēs saukt moto braukšanu darba laikā, pildot policista darba pienākumus. “Esmu šovasar nokārtojis pārbaudījumus, lai varētu darbā pārvietoties uz motocikla. Tie bija atšķirīgi no standarta eksāmeniem, iegūstot A kategoriju. Mācība notika "Sporta kompleksā 333" - trasē, kur pat bija ieradies speciālists no Somijas, kurš apmācīja mūs dažnedažādās moto braukšanas niansēs,” paskaidro Nikolajs.

Nikolaja darba spēkrats. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Taujāts, kā izdodas apvienot policista darbu ar mūziķa tēlu, viņš stāsta: “Man jau citreiz pārkāpēji ir teikuši: “Varbūt labāk dziesmu, nevis sodu?” Policijas darbā man ir cita realitāte. Tas ir cits tēls. Uz darbu ejot, pat mēdzu uzaudzēt bārdiņu – tad esmu ar nopietnāku seju. Ir bijis tā, ka cilvēki mani neatpazīst,” stāsta viņš.

Nikolajs sevi uzskata par labo policistu: “Pret likumpārkāpējiem es esmu cilvēcīgs. Varu parunāties un izskaidrot esošo situāciju. Es strādāju likuma ietvaros.”

Savukārt pavisam cita realitāte Puzikovam ir tad, kad viņš ir mūziķa tēlā. “Man kā mūziķim ir cita dzīve. Šovasar arī šajā jomā ir daudz uzstāšanās. Ļoti daudz sanāk braukt uz kāzām. Pāri precas kā traki. Kāzas un vecmeitu ballītes, jā arī “vecmeitas trako”. Ir bijis pasūtījums vecmeitu ballītei, ka serenādi jādzied zem loga, lai meitene pamostas,” pastāsta dziedošais policists.

