Robijs Viljamss nepazina Bārbru Streizandi, un arī viņai nebija ne jausmas, kas viņš tāds ir

Laikraksts “The Sun” informē, ka Robijs Viljmass Skota Milza un Krisa Stārka beidzamajā "BBC Radio Five Live" rīta programmā pastāstījis, kā reiz viesojies Taiti un tur iepazīstināts ar 80 gadus veco kino leģendu, taču uzreiz nav atpazinis populāro “Oskara” balvas laureāti.

Robijs padalījies atmiņās par abu neparasto iepazīšanās stāstu: “Tas bija tā – ‘Čau, es esmu Džons’ un ‘Čau, es esmu Robs’, un ‘Čau, es esmu Stīvs’, un ‘Čau, es esmu Bārbra’. ‘Sveika, Bārbra, es priecājos ar jums iepazīties’.”

“Jauka veca dāma. Es apsēdos blakus Bārbrai. Tā izrādījās Bārbra Streizande. Un es nodomāju: ‘Ak, ahh.’”

Bet arī Robija šobvbiznesa ego drīz vien dabūja ciest fiasko, jo arī Streizande bija tikpat lielā neziņā par to, kas ir puisis, kurš sēž viņai līdzās.

Radās mazliet neveikla situācija, kad kompānija sākusi runāt par labdarības sporta organizāciju “Soccer Aid”, kuru futbola fans Robijs 2006. gadā nodibināja kopā ar draugu Džonatanu Vilksu.

Viljams atceras: “Izrādās, viņa sākotnēji padomāja, ka esmu futbolists. Cilvēki runāja par organizāciju “Soccer Aid”, un viņa pieņēma, ka es spēlēju futbolu.”

“Un tad es teicu – ‘Ak, nē, nē, nē, es esmu dziedātājs’. Un viņa man atbildēja: ‘Tas gan ir jauki’,” atmiņas par amizanto iepazīšanās stāstu noslēdz Robijs Viljamss.

Intervijā Robijs arī pastāstījis, ka savās pirmajās brīvdienās bez vecākiem viņš devies 17 gadu vecumā kopā ar grupas “Take That” kolēģi Marku Ouvenu. Viņi mērojuši ceļu uz Tenerifi, kad puišu muzikālā apvienība vēl bijusi tikai “ceļā uz starptautisku atzinību”.

“Toreizējais menedžeris iedeva 500 sterliņu mārciņas, lai mēs dotos atvaļinājumā. Šīs 500 mārciņas nodrošināja mums nedēļu ilgu prombūtni un ikdienas tēriņus,” norāda dziedātājs.

“Man bija jādala istaba ar Marku Ouvenu, bet pēdējos pāris vakarus mēs piestrādājām bārā,” viņš paskaidro.

Puišu grupa “Take That” 1991. gadā. Marks Ouvens – 2. rindā vidū, Robijs Viljamss – 2. rindā pirmais no labās. (Foto: Andre Csillag/Shutterstock/ Vida Press)

“Mēs domājām, ka tas tik būs jautri. Bet mums par to nemaksāja. Mēs to darījām, jo mums gribējās to darīt un domājām, ka būs jautri.”

Pārraides vadītājs Milzs atzīmējis, ka Viljamss ir pazīstams ar anekdošu sacerēšanu, lai padarītu savas intervijas aizraujošākas. Dziedātājs gan iebilda, norādot, ka šoreiz šis bijis “patiess stāsts”.

“Pajautājiet Markam Ouvenam. Tāpat kā Džonijsa Mičela, Marks Ouvens nekad nemelo,” norādīja Robijs Viljamss.