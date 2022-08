FOTO: ar izstādi "Dzīvības cena" Latvijas Mākslas akadēmijas aulā viesojas britu keramiķis Padijs Hārtlijs

Hārtlijs pazīstams gan ar mākslas darbiem, ko nēsājusi Lady Gaga, gan ar padziļināto interesi par Pirmā pasaules kara artefaktu pētniecību, un viņa cilātās tēmas par kara tranšejām, traumām un iznīcību sāpīgi iekļaujas šodienas kontekstā.

Papildus keramikas darbiem Hārtlija māksla ieņem arī digitālās fotogrāfijas, digitālo rokdarbu, instalāciju, bioaudu kompozīcijas un citas formas.

Izstāde "Dzīvības cena" (The Cost of Life) būs atvērta apmeklētājiem Latvijas Mākslas akadēmijā no 19. augusta līdz 29. septembrim. Izstāde uz Rīgu atceļojusi no Bāzeles, un tā radīta, atzīmējot Šveices farmācijas uzņēmuma 125 gadu jubileju.

Mākslinieka darbi tverami kā komentārs gan par medicīnas sasniegumiem cilvēces progresam, gan par reizēm pretrunīgajām šo sasniegumu sekām.

Hārtlijam allaž piemitis pacientcentrēts skats – viņu interesē slimnieka sajūtas par savu ķermeni slimības laikā. Izstādītajos darbos mākslinieks tvēris saikni starp dzīvību un nāvi, veselību un slimību, kontroli un bezpalīdzību, ko sarunās 25 gadu garumā viņam aprakstījuši gan slimnieki, gan ārsti.

Izstādi veido spēcīgi darbi, sākot no Pirmā pasaules kara simbola – magones – atveidojuma, izmantojot zirga astrus un jēra sirds audus, līdz prozaka, viagras un stetoskopa detaļu kaklarotas, ilustrējot pašdiagnostikas un pašārstēšanās iespējas, ko cilvēcei pavēris tīmeklis.

Izstāde "Foetālais valdzinājums" (Foetal Attraction) RSU Anatomijas muzejā apmeklētājiem būs pieejama no 18. augusta līdz 26. janvārim. Šajā izstādē redzama keramikas darbu sērija "Foetey Boys", kuru mākslinieks veidojis īpaši muzejam, apspēlējot tēzi Ikkatra cilvēka ķermenis ir atšķirīgs un identiskas atkārtošanās teju nepastāv.

Daži darbi ir tīri vizuāla reakcija uz kādu anatomisko eksponātu vai tā pasniegšanas veidu, savukārt citi balstās uz ārējām atsaucēm, ko provocē muzeja ekspozīcija. Izstādē būs skatāma arī rotaļīga interpretācija par Leonardo da Vinči ikonisko skici Vitrūvija cilvēks un citi darbi, kuros rodama virkne literāru atsauču.