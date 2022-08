Mākslinieks Kristians Brekte radījis jaunu miera simbolu

Basketbola bumba ar šā gada" Krastu mača" māksliniecisko noformējumu. “Bumba ir kā pterodaktila ola, kas ir dzīvības turpinājums,” tēlaini saka mākslinieks. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Mākslas akadēmijas profesors Kristians Brekte nu jau astoto gadu ir Krastu mača mākslinieciskā noformējuma idejas autors. Žurnālam "Kas Jauns" viņš pastāstījis, kā nonācis līdz šim mākslas darbam. Savukārt viens no pasākuma organizatoriem, basketbola kluba "VEF Rīga" prezidents Gatis Jahovičs izstāsta, kas īpašs sagaidāms šogad 20. un 21. augustā pie Kongresu nama.

Radošā brīvība par konkrētu tēmu

“Šādam pasākumam radīt māksliniecisko identitāti ir liela atbildība,” uzskata Brekte. Viņš katru gadu taisa vairākus variantus, lai pēc tam tos saskaņotu ar organizatoriem. “Atceros savu pirmo "Krastu maču", kad sākotnēji atnesu pavisam traku ideju. Es pat nestāstīšu, kādu... Nu labi – tur bija galvaskauss ar tādiem kā krāniņiem apkārt...” “Es to pirmo darbu lieliski atceros!” iesaucas Gatis Jahovičs. “Tas joprojām stāv mūsu birojā pie sienas.” Bet Kristians smejoties turpina: “Man bija doma organizatorus mazliet nobiedēt. Protams, viņi, to darbu redzot, bija uz pauzes. Bet uzreiz atrādīju divas citas idejas, un viena no tām tika izvēlēta.”

Strādājot pie "Krastu mača" mākslinieciskā noformējuma, Brektem tiek dota radošā brīvība. Protams, parasti šim pasākumam katru gadu ir sava tēma, un tai tad mākslinieks pievēršas. Piemēram, vienu gadu "Krastu mačs" pagāja scenogrāfa Ilmāra Blumberga zīmē, citu gadu tas bija veltīts māksliniecei Džemmai Skulmei. “Tad jau tematiski bija skaidrs, kādā virzienā jāstrādā. Bet reizēm es apspēlēju konkrētā gadskaitļa tēmu, citreiz ir bijis pavisam brīvs domu lidojums. Atceros, ka pirms trim gadiem apspēlēju magniju – vielu, kas nepieciešama ķermeņa fiziskajam stāvoklim un smadzenēm gan sportistiem, gan ikvienam no mums. Es gan īsti neorientējos ķīmijā, taču "Krastu mača" identitātes tēma bija tieši magnijs. Uzsverot, ka tas veicina prāta un ķermeņa darbību,” stāsta Brekte, bet Jahovičs iestarpina: “Tas bija kovida pandēmijas pirmais gads, tāpēc veselības tēma tobrīd bija ļoti aktuāla.”

Ornitologa iespaidots

Šogad Kristianam Brektem tēma bija jau uzreiz skaidra – miers! Jo laikā, kad tepat kaimiņos notiek plaša mēroga karadarbība, kad agresors visai pasaulei draud ar kodoluzbrukumu, citādi nemaz nevarētu būt. Tāpēc mākslinieks radīja savu miera simbolu.

Kāpēc tieši pterodaktilu? “Man draugs ornitologs reiz stāstīja, kā mežā var atšķirt lielo zīlīti no citām zīlītēm. Viņš teica: “Kad lido lielā zīlīte, uznāk tāds kā saules aptumsums, visi putni apklust un iestājas miera stāvoklis...” Šogad bija skaidrs, ka "Krastu mača" identitāte ir miers, tāpēc vajadzēja radīt kaut ko par šo tēmu. Pasaulē ir ļoti daudz labi zināmu miera simbolu, Salvadora Dalī slaveno miera balodi ar olīvkoka zariņu knābī ieskaitot.

Strādājot pie sava miera simbola, man šķita, ka šā brīža situācijā nepieciešams kaut kas lielāks par balodi. Kaut kas tāds pavisam liels, lai pasaule tiktu galā ar to sātanismu, kāds tagad ir.

Atcerējos stāstīto par lielo zīlīti, kas aizklāj sauli, un, tā kā bērnībā ļoti fanoju par dinozauriem, sapratu, ka nekā lielāka lidojoša par pterodaktilu uz zemes nav bijis. Tā man ienāca prātā šis darbs – pterodaktils, kas knābī nes olīvzaru, lai vītu sev ligzdu,” skaidro mākslinieks.

Brektes pamatojums, kāpēc nepieciešams miers. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Satiksies basketbola leģendas

Viņa radīto miera simbolu "Krastu mača" rīkotāji uzreiz apstiprināja. To atzinīgi novērtē arī viens no pasākuma organizatoriem, basketbola kluba "VEF Rīga" prezidents Gatis Jahovičs.

Vaicāts, ko viņš katru gadu vairāk gaida – "Krastu maču" vai basketbola sezonas sākumu –, Jahovičs atbild: “Jau vairākus gadus man tas ir viens un tas pats. Jo "VEF Rīga" komandai sezona sākas tieši ar "Krastu maču". Spēlētāji uz pirmajiem treniņiem savācas dažas dienas pirms šā pasākuma, un tradicionālais duelis ar "Ghetto Family" basketbolistiem ir pirmā mūsu komandas spēle sezonā basketbola laukumā. Tā ir gana sīva cīņa, jo "Ghetto" puiši ir sīksti pretinieki, viņi grib sevi pierādīt, turklāt vairākas reizes mūs ir jau pat pārspējuši.”

Jahovičs arī uzsver, ka šis "Krastu mačs" būs īpašs arī ar spēli, kas tiks veltīta leģendārā basketbola trenera Armanda Krauliņa piemiņai. “Tajā piedalīsies basketbolisti, kas dažādos laikos spēlējuši Krauliņa vadībā. Starp tiem ir daudzas Latvijas basketbola zvaigznes, jo, kā zināms, Krauliņš trenēja gan vadošos Latvijas klubus, gan Latvijas vīriešu un sieviešu izlases. Vairākas mūsu 90. gadu basketbola leģendas jau apstiprinājušas savu dalību gan kā spēlētāji, gan kā skatītāji, tāpēc būs lieliska iespēja vaigā satikt daudzus to laiku labākos Latvijas basketbolistus un basketbolistes,” stāsta "VEF Rīga" prezidents.

Zinot, ka šogad "Krastu mačā" visi 24 stundu laikā gūtie punkti tiks dubultoti un pārvērsti eiro, lai šo summu ziedotu Ukrainas cilvēku atbalstam, vai nav ienācis prātā šoreiz komandām spēlēt bez aizsardzības, lai tādējādi tiktu gūti pēc iespējas vairāk punkti un līdz ar to arī nauda Ukrainas atbalstam? Gatis Jahovičs atbild: “Laba doma! Katru gadu "Krastu mačs" tiek aizvadīts labdarības zīmē, un šogad, bez šaubām, pats svarīgākais ir atbalstīt Ukrainas tautu. Bet vai tiešām spēle būs bez aizsardzības, to nevar garantēt, jo ikkatrs "Krastu mača" dalībnieks laukumā dodas ar milzu azartu, tāpēc rezultāts nav paredzams. Un tieši šis sportiskais azarts, kas apvienots ar visdažādākajiem šova elementiem, vienmēr piesaistījis "Krastu mača" skatītājus.”

