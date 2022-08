Inese Galante. (Foto: Publicitātes foto)

Festivāla "The best of "Summertime - aicina Inese Galante"" ietvaros notiks īpašs koncerts

20.augustā plkst. 18:00 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē festivāla "The best of "Summertime — aicina Inese Galante"" ietvaros notiks īpašs koncerts "Viva Mīlestība!". Pasākumā piedalīsies pati festivāla mūza Inese Galante un viņas draugi – populāri Latvijas izpildītāji un mūziķi, kā arī konkursa "Ineses Galantes talanti" uzvarētāji. Operas dīva uzstāsies kopā ar vienu no vispieprasītākajiem Latvijas pianistiem, prestižu pasaules konkursu uzvarētāju Andreju Osokinu un izcilo kontrtenoru Sergeju Jēgeru.