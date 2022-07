Polijā kaķus atzīst par invazīvu svešzemju sugu

Kaķi (felis catus) sarakstam tika pievienoti šī mēneša sākumā, otrdien ziņoja "Associated Press".

Saskaņā ar emuāru, ko institūts ievietojis, komentējot sabiedrības reakciju uz šo lēmumu, kaķiem ir negatīva ietekme uz vietējo savvaļas dzīvi (piemēram, putniem), un to dzimtene tehniski nav Polija.

"Mājas kaķis felis catus tika pieradināts, iespējams, pirms apmēram 10 000 gadu seno Tuvo Austrumu lielo civilizāciju šūpulī, kas stiepās no Nīlas ielejas līdz Mezopotāmijas dienvidiem," teikts emuārā. "Tāpēc tīri no zinātniskā viedokļa Eiropā un līdz ar to arī Polijā tā būtu jāuzskata par svešzemju sugu."

Tas, ka mājas kaķi spēj incīnāt savvaļas dzīvniekus savā uzturēšanās vietā nekādā ziņā nav atklājums, taču Polijas sabiedrība joprojām iebilst pret kaķu iekļaušanu aptuveni 1800 citu invazīvo dzīvnieku sarakstā. Televīzijas raidījumā, kurā par šo lēmumu diskutēja veterinārārsts un institūta biologs, dzīvnieku dakteris teica: "Pajautājiet, vai cilvēks ir neinvazīvo svešzemju sugu sarakstā."

Institūta publicētajā emuārā gan norādīts, ka mājas kaķis var būt svešzemju invazīva suga, taču šis fakts nerada draudus Polijai - nav jāuztraucas par lēmuma satraucošajām sekām.

"Uz mājas kaķi neattiecas likuma nosacījumi par nepieciešamību pieprasīt atļauju vai veikt korektīvus pasākumus, tostarp populācijas iznīcināšanu, izolēšanu un kontroli," teikts ierakstā.

Saskaņā ar institūta galvenā biologa Voiceka Solarka teikto, kaķi katru gadu Polijā nogalina ap 140 miljoniem putnu, un pastāv "pieaugoša zinātniskā vienprātība", ka kaķu medības un putnu un mazo zīdītāju nogalināšana kaitē bioloģiskajai daudzveidībai.

Institūts ieteicis kaķu īpašniekiem ierobežot laiku, ko viņu mājdzīvnieki pavada ārā putnu vairošanās sezonā, lai samazinātu kaķu kaitīgo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.