Nepareizās ciskas, festivāls un Maira Brieža "Saskaņa". "Sapinušies tīklos" 63. sērija

Vēl viena spraiga nedēļa pavadīta sociālajos tīklos. Viena no asākajām diskusijām "Tviterī" bija par to, kādas ciskas esot bijušas sievietēm festivālā "Positivus" un, lai arī cik jocīgi tas nebūtu, kādu kungu tās pat spēja aizkaitināt. Savukārt, ļoti aprunāts temats bija boksera Maira Brieža paziņojums par kandidēšanu Saeimas vēlēšanās no partijas “Saskaņa” saraksta.