Par precētu vīru kļuvis Renāra Kaupera dēls Edgars

Eva, līdz kāzām Sokolovska, sekotājus iepriecējusi arī ar divām foto no kāzām, un ar priecīgo notikumu jauno pāri sveikuši daudzi viņas sekotāji. Foto redzams, ka jauno pāri laulājis mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics.

Grupas "Carnival Youth" dalībnieks Edgars un Eva ir pāris jau vairākus gadus.

Pirms gada, runājot par attiecībām, intervijā žurnālam "OK!" Edgars šo tēmu komentēja izvairīgi, vien atklājot, ka, viņaprāt, skaista sieviete ir "pacietīga un atbildīga".

Intervēti toreiz tika abi Renāra dvīņi - Edgars un Emīls -, un uz jautājumu, "Kurš no jums abiem ir tuvāk ģimenes dibināšanai?", Edgars atbildēja: "Mums ir diezgan līdzīgi, kā jau dvīņiem. Mums jau sen ir stabilas attiecības, daudzus gadus, esam vienādi tuvu ģimenei. Es pat teiktu, ka tas, kas mums ir, jau arī ir ģimenes. Mēs sen dzīvojam prom no vecākiem. To arī varētu pielikt kā mūsu paaudzes raksturojumu - nesteigties tik ļoti ar bērniem. Vismaz mūsu draugi apkārt nesteidzas. Iespējams, tāpēc, ka mūsu vecāki steidzās un audzinot teica: jūs gan nesteidzieties."

Portāls Jauns.lv sirsnīgi sveic jauno pāri!