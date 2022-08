Elza ir zīmju valodas tulks LTV un Latvijas Nedzirdīgo savienībā, LTV Satura adaptācijas nodaļas vadītāja. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Meitene no ekrāna stūrīša - surdotulks Elza Veismane, kas bieži atzīstas mīlestībā

TV Ilma Rugāja | Žurnāls "Rīgas Viļņi"

Elzai ir divas dzimtās valodas – latviešu valoda un latviešu zīmju valoda. Viņa brīvi pārvalda un runā arī angļu un krievu valodā. Elza ir viena no dažiem desmitiem surdotulku Latvijā, kas vārdus izceļ no klusuma un ļauj tiem skanēt. Savulaik sapņojusi arī par advokāta karjeru un startējusi longborda sacensībās, bet tagad atzīst, ka dara tieši to darbu, kas viņai patīk vislabāk.