Toms Krūzs varētu kļūt par vislabāk apmaksāto aktieri kino vēsturē. Atklāts "Top Gun: Maveriks" honorārs

Saskaņā ar Toma Krūza līguma nosacījumiem, viņam pienākas arī ievērojams procents no filmas sākotnējiem kases ieņēmumiem. Tas nozīmē, ka aktieris sācis saņemt bonusus, vēl pirms projekts kinoteātros atpelnījis tā tapšanas laikā iztērēto budžetu. Aktieris saņems ienākumus ne tikai no biļešu pārdošanas, viņa bankas kontā ienāksies arī fiksēts honorārs, kā arī procenti no filmas pārdošanas elektroniskajos nesējos un strīminga platformās.

Viens no studijas vadītājiem norādījis, ka Toms Krūzs ir “pārcilvēks, kad lieta nonāk līdz braucieniem pa visu pasauli ar mērķi popularizēt savas filmas”. “Lielākā daļa aktieru nav to vērti, ko jūs viņiem maksājat, taču Toms Krūzs un, iespējams, Dveins Džonsons attaisno savu atalgojumu,” viņš piebildis.

