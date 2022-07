Latvijas skatītāji baudīs franču kulta šovu par Edītes Piafas dzīvi

Filmas “Dzīve rozā krāsā” (La Vie En Rose) iedvesmotais šovs, kura autore ir teātra režisore no Nicas Žila Marsala, ar Piafas dziesmām un spilgtām vizualizācijām atklāj dižās dziedātājas stāstu. Viņa sevī iemieso veselu laikmetu un ir kļuvusi par vienu no Francijas simboliem. Izrādē tiks demonstrēti reti kadri – līdz šim nepublicēti Piafas laika Parīzes kulta vietu attēli. Pēc divu gadu pauzes šovs atkal dodas pasaules turnejā, lai skatītājiem atklātu visu spožās mākslinieces jūtu dziļumu. Viņas dzīves moto bija frāze: “Nekas nav jānožēlo!”

Galveno lomu šovā Piaf! The Show izpilda aktrise un dziedātāja Natālija Lermita, kas ir labākā Piafas repertuāra izpildītāja Francijā un viņas daiļrades “mantiniece”. Lermitas uzstāšanās apbūra The Guardian un New York Times kritiķus, bet pats Alēns Delons pēc šova noskatīšanās atzina, ka aktrise uz skatuves neatveidoja lomu, bet gan pilnībā pārtapa par Piafu.

“Piafai piemita burvju spēja padarīt visu tumšo gaišu. Tas vienmēr ir iedvesmojis un aizkustinājis mūs pašus, un mēs ceram, ka aizraus arī ikvienu mūsu viesi,” saka iestudējuma režisore Žila Marsala.

Līdztekus šovam leģendārās franču dziedātājas cienītājus Latvijā šajā vakarā gaida vēl viens pārsteigums: pirms Piaf! The Show izrādes festivāla THE BEST OF “Summertime — aicina Inese Galante” viesiem būs unikāla iespēja personiski iepazīties ar māksliniekiem, kuri vakarā uzstāsies, un uzdot tiem dažādus jautājumus. Tikšanās notiks Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē plkst.18:00.

