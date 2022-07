Dziedātāja Dženifera Lopesa un aktieris Bens Afleks apprecējušies

Laikraksta "The New York Post" izdevums "Page Six" ziņo, ka ir saņēmis sestdien Nevadas štata Klārkas apgabala izdotu laulību licenci, kas liecina, ka Lopesa un Afleks ir precējušies. Par jaunumiem ziņo arī slavenību vietne "TMZ".

Afleks un Lopesa, tautā dēvēti par "Beniferu", savas pirms 20 gadiem izjukušās attiecības atjaunoja pagājušajā gadā. Abi saderinājās šī gada aprīlī.

Pirmo reizi Afleks un Lopesa saderinājušies jau 2000. gadā, bet 2003. gadā pāris paziņoja par šķiršanos.

Šī gada februārī intervijā "People" slavenā dziedātāja un aktrise pastāstīja, ar ko atšķiras abu saikne no attiecībām pirms 18 gadiem.

"Tagad mēs esam vecāki, esam gudrāki, mums ir lielāka pieredze, mēs dzīvē atrodamies dažādās vietās, mums ir bērni, un visas šīs lietas mums ir jāapzinās," viņa sacīja.

Zināms, ka Lopesai no bijušā vīra Marka Entonija ir šobrīd 14 gadus veci dvīņi, savukārt Afleka laulībā ar bijušo sievu Dženiferu Gārneri pasaulē nākuši trīs bērni.

