Ilona žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi par laiku, kad dēls studējis vienā no prestižākajām mācību vietām pasaulē.

“Viņš tur apguva visas ķīmijas zinības, kādas vien var būt. Tie bija trīs gadi intensīva darba. Studēja no sirds, ar lielu atbildības izjūtu, jo šī joma viņu interesē. Arī man ir svarīgi, lai bērni dzīvē dara to, kas viņiem patīk un padodas. Jau šobrīd dēlam pēc studiju beigšanas tiek izteikti darba piedāvājumi gan Latvijā, gan ārpus tās, taču viņš vēlas kārtīgi apdomāt savus lēmumus un šobrīd visvairāk par visu vēlas atpūsties no tā triju gadu intensīvā darba un pieņemt pareizos lēmumus par savu tālāko darbību,” pauž Ilona.

“Dēls sapņoja, kad varēs atpūsties mūsu Daugavpils vasarnīcā, un nu to prieku arī izbauda. Mazais brālis Raimondiņš, kurš šogad pabeidza pirmo klasi, ir bezgala priecīgs par lielā brāļa atgriešanos mājās. Māris cenšas brāli pamācīt matemātikā, bet, kā jau vasaras brīvlaikā, nebūt par mācībām negribas domāt,” bilst operdziedātāja.

Viņa priecājas par dēla patstāvību, kas ļoti noderējusi šo studiju laikā : “Mans dēls jau kopš mazotnes ir ļoti patstāvīgs. Tas, pateicoties manai profesijai. Viņš arī mācību iestādi izvēlējās patstāvīgi! Protams, kā jebkura māte es ļoti pārdzīvoju par to, vai viņš paēdis, silti apģērbies un labi jūtas. Tagad gan jau izaudzis par pašpietiekamu un patstāvīgu jaunieti.”

Bageles vecākais dēls savulaik Māris absolvējis Daugavpils Valsts ģimnāziju un kā izcils skolēns par sasniegumiem ķīmijā saņēmis pat diplomu no Ministru kabineta. Tāpat talantīgais jaunietis piedalījies dažnedažādos konkursos un zinību olimpiādēs saistībā ar ķīmiju, guvis augstus sasniegumus pasaules mērogā. Viņu savulaik godināja arī prezidents Raimonds Vējonis. (Foto: no privātā arhīva)

Bagele dēla studiju laikā viņu satikusi vien pāris reizes gadā. “Māri satiku jaunā gada laikā un vasarā. Pārējo laiku viņš trīs gadu laikā bija nodevies tikai mācībām. Kembridžā mācību slodze ir ļoti liela. Tur studentiem nav atļauts arī strādāt, jo savienot mācības ar kādām citām blakusnodarbēm nav iespējams. Kad pasaulē plosījās Covid-19, Kembridžā mācījās visi. Tur telpas tika pielāgotas tā, lai pat students savus darbus varētu veikt viens ar pasniedzēju. Tur katram studentam ir savs kurators, pie kura viņš var vērsties jebkurā laikā ar jebkuru sev interesējošu jautājumu.” Bagele uzsver, ka studijas gan kļuvušas ļoti dārgas, un joko, vai tik viņas dēls nav bijis pēdējais latvietis, kurš tur mācījies. “Šobrīd studiju maksa, pārrēķinot eiro, ir piecdesmit tūkstošu gadā. Vai tiešām vienkāršam studentam šādas summas ir pa kabatai? Klāt nāk izmaksas par uzturēšanos mācību vietas viesnīcā un, protams, arī pārējie izdevumi,“ prāto Bagele.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!