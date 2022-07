Modes palātas vadītāja Dita Danosa devusi zvērestu Zemessardzē

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Dita Danosa atklājusi, ka karš Ukrainā viņu pamudinājis rīkoties un papildināt Zemessardzes rindas.

Latvijas Modes palātas vadītāja Dita Danosa. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Vērojot kara šausmas, viņa sapratusi, ka arī mums jākļūst gatavākiem aizsardzībai un vienotākiem, kā arī zinošākiem, kā sniegt savu atbalstu, iesaistīties situācijās, kas vispārēji nebūtu saistītas ar X stundu vai iespējamo karadarbību. “Vēlējos sevi pilnveidot, gan apgūstot to, kas man pašai dzīvē ir lietderīgs, gan sniedzot savu ieguldījumu Latvijas stiprināšanā. Man likās, ka es daru nepietiekami, lai palīdzētu Latvijai kontekstā ar Ukrainā notiekošo karu. No brīža, kad radās ideja stāties Zemessardzē, līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim pagāja nekā vairāk nedēļa, kurā izsvēru šo lēmumu. Tad sekoja divu dienu pirmsapmācības, kurās iepazīstināja ar Zemessardzi. Tas bija laiks, kad varēju izsvērt, izdomāt, vai arī pārdomāt,” viņa pamato savu izvēli pievienoties Zemessardzei. “Zvērestu devu 13. maijā un pēc tam uzreiz devos uz pirmo pamatapmācības bloku,” bilst Dita. Viņa izvēlējusies stāties Zemessardzes bataljonā Kurzemes reģionā, jo vasaras un brīvdienas lielākoties pavada savā Pāvilostas īpašumā.

Fiziskie pārbaudījumi paveikti izcili

Latvijas Modes palātas vadītāja ir iestājusies Zemessardzē, devusi svinīgo zvērestu, izturējusi medicīnisko pārbaudi, kā arī veikusi fiziskos pārbaudījumus un saņēmusi universālo formastērpu.

Jāteic, ka Dita jau pirms stāšanās Zemessardzē vienmēr bijusi fiziski labā formā. Pavasaros un vasarās iecienījusi garus skrējienus gar jūru, vienīgi ziemā esot kūtrāka, kad garākas stundas pavada, strādājot pie datora. “Lai stātos Zemessardzē, ir kritēriji, kuriem jāatbilst. Ir vecuma ierobežojums, jāiziet fiziskās sagatavotības, medicīniskā un drošības pārbaude. Jāteic, ka fiziskajā pārbaudē man gāja ļoti labi. Savā vecuma kategorijā es uzrādīju izcilus rezultātus. Tagad arī Zemessardzē turpināšu uzturēt fizisko formu, jo nav jau nekāds noslēpums, ka, gadiem ejot, mēs atrodam dažādus iemeslus, kāpēc neesam fiziski kustējušies, nevis atrodam iemeslus, kāpēc mums ir jākustas. Man likās, ka tas arī ir foršs dzinulis, kā sevi piespiest ar noteiktu regularitāti kustēties cauru gadu,” viņa atklāj.

21 dienas pamatapmācība ir obligāta visiem, kuri sāk gaitas Zemessardzē. “Pēc apmācībām zemessargs var darboties noteiktā specializācijā, ko var izvēlēties vai nu pats, vai arī no snieguma mācībās var tikt novirzīts uz attiecīgo nodaļu vai rotu, piemēram, atbalsta rotu, sakaru nodaļu un komunikācijas nodaļu vai citām. Zemessardze nesākas un nebeidzas tikai ar kājnieku vienību,” viņa paskaidro.

“Ļoti intensīvi apgūstu to, ko piedāvā pamata apmācībās. Kad būšu izgājusi 21 dienas apmācību, kļūšu par pilnvērtīgu zemessargu. Šīs apmācības ir sadalītas septiņos blokos. Katrs apmācību bloks tiek veltīts noteiktai tēmai. Pagaidām esmu jau apguvusi trīs blokus. Otrais bloks veltīts orientēšanās pamatiem, topogrāfijai un sakariem. Orientēšanās un topogrāfija katra paša komfortam un drošībai nāk par labu, ir sevišķi jaunajai paaudzei, kura savu bērnību pavadījusi dabā mazāk kā mēs. Māca orientēties mežā un saprast, kurā virzienā jūs dodaties un kurā jādodas pēc tiem palīglīdzekļiem vai orientieriem, kas ir mežā, ja nav pieejamas GPS navigācijas iekārtas. Trešais bloks veltīts pirmās palīdzības un pirmās paplašinātās palīdzības sniegšanai, kas nozīmē pirmās palīdzības sniegšanu civilajā un militārajā vidē. Neatliekamās palīdzības sniegšana līdz šim bija mana vājā vieta. Ne es mācēju mākslīgo elpināšanu, ne zināju, kādi ir pamatprincipi, kas jāveic, kā jāuzvedas un jāpalīdz, ja pamani cilvēku, kas guvis traumu. Četrās intensīvās apmācību dienās apguvu pamatus un tagad zināšu, kā adekvāti rīkoties, ja būs jāsniedz pirmā palīdzība. Arī ierindas mācība ir ārkārtīga svarīga, it sevišķi mūsu egocentriskajā sabiedrībā. Komanda un kolektīvs ir būtisks, un tava stiprība ir atkarīga no tā, cik stiprs ir vājākais posms.”

Ģimene piekāpusies un pieņēmusi situāciju

Danosas ģimene – meita Anna un dzīvesbiedrs Uldis Reimanis – ir pieņēmuši un atbalsta Ditas aktivitātes Zemessardzē. Tāpat arī viņa ir spējusi sakārtot darba grafiku, kas šajā vasarā pēc kovida pandēmijas pauzes ir īpaši piesātināts ar dažādu pasākumu rīkošanu. “Ja ceturtdien vai piektdien dodos uz apmācībām, tad svētdienas vakarā atgriežos civilajā dzīvē. Mana ģimene ir piekāpusies un pieņēmusi šo situāciju. Apmācības jau nebūs mūžīgi, pavisam kopā būs septiņas nedēļas nogales, ko es veltu nevis egocentriskai atpūtai, bet sevis pilnveidei un vienlaikus darot kaut ko labu Latvijas stiprināšanai. Latvija iegūs vismaz vienu zinošāku pilsoni.”

Vaicājot, vai sievietes un vīrieši apmācības iziet kopā, viņa pastāsta, ka visi mācās kopā: “Nav dzimumu nošķīruma. Mēs visi apgūstam visu vienādi un prasības pret mums visiem ir vienādas. Mēs mācāmies un šajā procesā viens otru atbalstām!”

