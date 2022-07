Wondersala izziņo ukraiņu dziedātājas Svetlanas Lobodas koncertu

Ukraiņu dziedātāja, kura iepriekš dzīvoja un strādāja Maskavā, šobrīd dzīvo Rīgā un jau 14. augustā priecēs rīdziniekus un pilsētas viesus ar krāšņu koncertprogrammu Wondersalā.

Loboda kopš pirmās Krievijas iebrukuma Ukrainā dienas publiski un asi ir kritizējusi agresorvalsts izvērsto karadarbību Ukrainā, kā arī daudz iesaistījusies un darījusi, lai palīdzētu bēgļiem no savas dzimtenes. Visiem Lobodas tautiešiem no Ukrainas, kuri biļetes iegādāsies koncerta dienā pie ieejas, tiks piemērota 50% atlaide no biļetes standarta cenas.

Iepriekšpārdošanā biļetes iespējams iegādāties “Biļešu serviss” platformā un kasēs. Savukārt Ukrainas pilsoņiem, iegādājoties biļetes pirms koncerta pie ieejas Wondersalas teritorijā, 50% atlaide tiks piemērota, uzrādot perosnu un valsts piederību apliecinošu dokumentu.

Kā iepriekš stāstīts, Wondersala ir jauna un episka koncertnotikumu vieta galvaspilsētā - Andrejsalā. Iespaidīgā Wondersalas skatuve, kas sniedzas teju 10 metru augstumā, 22 metru garumā un 14 metru platumā, atrodas pašā Daugavas krastā, Andrejsalas industriālās gaisotnes un neatkārtojami skaistu saulrietu ieskauta. Pasākumu laikā teritorijā ir pieejams Wondersalas restorāns ar ēdieniem un dzērieniem, kā arī izbūvēta milzīga arkveida telts, kas ļauj patverties no nelabvēlīgiem laika apstākļiem un turpināt skatīties koncertu. Teritorijā iespējams pulcēt līdz pat 10 tūkstošiem lielu auditoriju, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru apmeklētāju ērtībai, labsajūtai un dzīvespriekam.

Tiekamies Wondersalā - Andrejsalā. Vairāk informācijas Wondersalas Fecebook un Instagram kontā.