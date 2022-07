Anna Luka. (Foto: Publicitātes foto)

Jūrmalā uzstāsies nūdžeza leģenda "Club Des Belugas"

20.augustā festivālā "The best of "Summertime — aicina Inese Galante"" Dzintaru koncertzālē uzstāsies leģendārā nūdžeza grupa "Club Des Belugas" no Vācijas. Tāpat grupa Jūrmalā iepazīstinās ar savu jauno solisti – pasaules džeza zvaigzni Annu Luku.