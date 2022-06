Jaudīga vecpuišu ballīte no A līdz Z

Tematika un tērpi

Nē, vienots ģērbšanās stils nav attiecināms tikai uz vecmeitu ballītēm. Vecpuišu ballīte ir diena, kad drīkst atļauties vairāk. Un tikai no jums pašiem ir atkarīgs, cik jautrs un neaizmirstams būs pasākums.

Vairākas ekstravagantas idejas pasākuma tematikai:

līgavainis kāzu kleitā, bet pārējie uzvalkos vai līgavas māsas kleitās;

medmāsiņa un dakteri;

Supermens un citi populārie supervaroņi;

Pamela Andersone un pārējā “Pludmales patruļa”;

līgavainis kā Borats, bet pārējie citos bikini tērpos.

Jo trakāk, jo smieklīgāk un atmiņā paliekošāk. BET! Šāda vecpuišu ballīte un vecpuišu ballītes uzdevumi būs piemēroti tikai tad, ja pats vecpuisis patiešām to vēlas un ir gatavs uz visu. Atcerieties, ka pasākums ir jāorganizē atbilstoši jūsu drauga vēlmēm!

Klasiskākas opcijas

Ja aptaujājot vecpuisi, saprotiet, ka viņš nav gatavs pilnīgi ekstravagantam iznācienam, izvēlieties klasiku - jūs esat policisti, bet viņš - cietumnieks atbilstošā tērpā. Ierodieties draugam pakaļ uz mājām, ieģērbiet kostīmā, iesēdiniet busā un pasākums var sākties!

Ja ar vecpuisi esat vienojušies, ka šī diena nebūs tikai vienkārši iedzeršana un pasēdēšana pie čipsu pakas, sagatavojiet dienas plānu! Tās var būt gan aktivitātes, gan dažādi vingrinājumi, uzdevumi un pārbaudījumi. Praktiskas idejas lasi tālāk rakstā!

1. Slepenie uzdevumi

Klasiska, tomēr vienkārši realizējam un daudzpusīga aktivitāte. Šo un to nāksies sagatavot jau pirms ballītes, taču tas nav nekas sarežģīts!

Trakam vecpuisim

Ja topošais vīrs ir atraktīvs un īsts ballīšu zvērs, jums noteikti ir padomā bāru apmeklējums. Lai būtu jautrāk, sagatavojiet viņam dažādus uzdevumus, kurus izpildot, vecpuisis jums visiem “nopelna” pa šotam. Lai būtu noslēpumaināk, aploksni ar uzdevumiem var pasniegt bārmenis, tādējādi visu vainu par trakiem un varbūt pat apkaunojošiem uzdevumiem noveļot uz viņu. Šo aktivitāti iepriekš saskaņojiet ar bāru!

Idejas uzdevumiem:

jāpalūdz izslēgt mūziku un skaļi jāuzsauc tosts par saviem draugiem;

jāapsēžas pie nepazīstamas kompānijas un jāuzsāk saruna par sliktu vēdera izeju vai tml. tematu;

jānodejo deja uz skatuves;

jānovelk krekls un jāiet pie citiem apmeklētājiem, sākot, ka ir ļoti karsti u.c.

Šādi vecpuišu ballītes uzdevumi ir visai klasiski, tomēr palīdz izkāpt no komforta zonas. Šādā stilā varat apmeklēt vairākus bārus.

Miermīlīgam vecpuisim

Ja jūsu draugs tomēr priekšroku dod mierīgākām aktivitātēm, sadarbojoties ar līgavu, uzziniet pārim nozīmīgas vietas, piemēram:

iepazīšanās vieta;

pirmais randiņš;

pirmā kopīgā dzīvesvieta;

iemīļotākais restorāns;

veikals, kuru regulāri apmeklē;

iemīļota pastaigu vieta u.tml.

Dodot dažādas norādes, līgavainim ir jāuzmin šī vieta un jāaizved jūs turp. Lokācijā varat sarīkot kādu aktivitāti un pirms došanās prom, atkal dot norādes par nākošo vietu, kurp jādodas.

2. Pārsteigums topošajai sievai

Ja pasākumā vēlaties kripatiņu romantikas, sagatavojiet uzdevumu kas vienlaikus būs kā patīkams pārsteigums līgavai! Iespējams, šo aktivitāti var rīkot tad, kad visi būsiet jau nedaudz iesiluši, jo tad atbildes varētu būt patiesākas, bez kautrēšanās.

Topošajam vīram uzdodiet vairākus jautājumus par līgavu un atbildes filmējiet! Jautājumu idejas:

Kas Tev vispirms piesaistīja viņā?

Kas ir viņas seksīgākā ķermeņa daļa?

Kas ir viņas vislabākā īpašība?

Kādu rakstura īpašību Tu gribētu no viņas “aizņemties”, kas Tev pašam nav?

Uz kurieni ceļojumā Tu gribētu viņu aizvest?

Ja vecpuišu ballīte plānota salīdzinoši mierīga, šī būs piemērota aktivitāte.

3. Iepirkšanās, lai parūpētos par sievu

Vai vēlaties savam draugam tādu uzdevumu, kas liks viņam nedaudz nosarkt? Šis būs īstais!

Katram vīram ir jāprot parūpēties par savu sievu, vai ne? Nu, re - lieciet savam draugam sagatavot visu nepieciešamo sievietes īpašajām dienām jeb mēnešreizēm. Vienlaikus tas parādīs, cik labi viņš pazīst savu topošo sievu, jo produktu izvēle ir gana plaša, bet viņam jāatrod tieši tas, ko lieto viņa līgava. Nepieciešams:

sieviešu higiēnas produkti (higiēniskās paketes, tamponi vai menstruālā piltuve);

pretsāpju medikamenti;

lietas relaksācijai (tēja vai kafija, vannas bumbas, sejas maska u.c.);

saldumi (šokolādes tāfelīte, želejkonfektes, augļi, cepumi u.c.).

Lai rezultāts būtu jautrāks jums visiem, pirms tam varat uzzināt no līgavas, kas ir tās lietas, ko viņa izmanto. Aktivitātes beigās varat to salīdzināt ar līgavaiņa nopirkto. Ja tomēr nevēlaties topošajai sievai to jautāt, rezultātu viņa pati var apskatīt mājās un pasmieties divatā ar līgavaini.

4. Elektrokartingi

Vecpuišu ballīte ir par kopā būšanu ar draugiem. Tas nozīmē, ka vajag arī kādu aktivitāti, ko darat visi kopā. Kā būtu ar izbraucienu kartingu trasē? Šajā reizē ierastos benzīna dzinējus nomainiet pret mūsdienīgajiem elektrokartingiem, kas pavērs jums jaunu pieredzi! Sarīkojiet sacīkstes un noskaidrojiet, kurš ir ātrākais braucējs!

Kur izbraukt? Dodieties uz “GUNSnLASERS” trasi Rīgā, Mārkalnes ielā 10! Vairāk info par cenām un darba laiku lasi mājaslapā www.gunsnlasers.lv!

5. Airsofts, peintbols, reball un soft ball

Kā, nu, bez klasikas - peintbola? Vecpuišu ballīte nav iedomājama bez kādas šaudīšanās aktivitātes, jo tas ir jautri, aktīvi un jaudīgi. Jums ir plašas izvēles iespējas:

klasiskais peintbols ar krāsām . Azarts, kārtīgi jūtams trāpījums, atstāts kāds zilumiņš piemiņai no spēles;

. Azarts, kārtīgi jūtams trāpījums, atstāts kāds zilumiņš piemiņai no spēles; soft peintbols ar mazāka izmēra krāsu bumbiņām, kas trāpījuma gadījumā neatstāj zilumus, bet trāpījumu labi jūt tā pat. Varēsiet gūt asas izjūtas, ko sniedz peintbols, tikai saprātīgi saudzīgākā veidā. Šim būs mazliet lētākas izmaksas kā parastam peintbolam.;

ar mazāka izmēra krāsu bumbiņām, kas trāpījuma gadījumā neatstāj zilumus, bet trāpījumu labi jūt tā pat. Varēsiet gūt asas izjūtas, ko sniedz peintbols, tikai saprātīgi saudzīgākā veidā. Šim būs mazliet lētākas izmaksas kā parastam peintbolam.; reball , kurā izmanto gumijas bumbiņas. Tādējādi nav jāpērk papildu munīcija - šauj, cik vien vēlies. Laikapstākļi pasākumu neietekmēs, jo tas notiek ieštelpās;

, kurā izmanto gumijas bumbiņas. Tādējādi nav jāpērk papildu munīcija - šauj, cik vien vēlies. Laikapstākļi pasākumu neietekmēs, jo tas notiek ieštelpās; airsofts - izmanto 5,95mm mazas plastmasas bumbiņas un reālu šaujamieroču replikas (visbiežāk MP5 un M4 automātus). Asas izjūtas garantētas;

- izmanto 5,95mm mazas plastmasas bumbiņas un reālu šaujamieroču replikas (visbiežāk MP5 un M4 automātus). Asas izjūtas garantētas; lāzertags - azartiska spēle, kurā trāpījums nav sāpīgs. To jūt tikai ar vibrāciju un skaņas signālu ekipējumā. Pēc spēles katrs saņemsiet izdrukātus rezultātus, cik reizes kuram trāpījāt, kurš ir precīzākais šāvējs, kamikadze utt.

Ja nespējat izlemt, kura no šīm aktivitātēm jūsu kompānijai būs piemērotāka, apmeklē mājaslapu www.gunsnlasers.lv un uzzini vairāk! Vari arī droši zvanīt pa tel. 27274646 vai rakstīt uz info@gunsnlasers.lv un konsultants atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Izklaides parki “GUSNnLASERS” noorganizēs jums izcilu izklaidi. Kā arī vecpuisim nodrošinās zaķa vai tīģera kostīmu, lai šīs aktivitātes paliktu smieklīgi atmiņā uz paliekošu laiku!

Nu, ko, lai ķerties pie pasākuma praktiskās daļas! Sadaliet pienākumus, lai katrs iesaistās organizēšanas darbos. Jo ātrāk sāksiet, jo pasākums būs pārdomātāks un atmiņā paliekošāks!

Raksts tapis sadarbībā ar gunsnlasers.lv.