FOTO: pie "Origo" ar koncertu un labdarības izsoli atzīmē asinsdonoru dienu

Visa pasākuma laikā ikviens varēja ziedot asinis, lai glābtu kāda smagi slima pacienta dzīvību, uzzināt sev interesējošos jautājumus par asins ziedošanu, noskaidrot asinsgrupu un izmērīt hemoglobīna līmeni. Dienas garumā asinis ziedoja 150 cilvēki, tostarp 13 pirmo reizi dzīvē.

Lielākā daļa koncerta mūziķu ir arī asinsdonori, kuri iedrošināja cilvēkus kaut reizi gadā doties uz Valsts asinsdonoru centru un ziedot asinis.

“Svarīgi ir darīt cits citam labu. Nododot asinis, piedaloties labdarības aktivitātēs un vienkārši – esot izpalīdzīgiem ikdienā. Būt donoram man nozīmē atbalstīt kustību, kas ikdienā glābj cilvēku dzīvības, un iesaiste prasa vien pārdesmit minūtes mana laika un nelielu daļiņu no manis. Tāpēc ar lielāko prieku uzstājos šodien šeit, aicinot arī jūs apzināties, cik forši un viegli ir būt daļai no šīs kustības,” akcentēja mūziķis Chris Noah savas uzstāšanās laikā. Savukārt pasākuma vadītāja un TV3 personība Kristīne Komarovska, norādīja, ka regulāra asins nodošana viņai palīdzot justies labāk ne tikai morāli, bet arī fiziski.

Gan Kristīne Komarovska, gan Chris Noah līdzās citiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem – aktrisei Lienei Sebrei, māksliniekam Kristianam Brektem un basketbolistei Guntai Baško, iesaistījās Ziedot.lv labdarības izsolē, piedāvājot kādu īpašu lietu vai piedāvājumu saistībā ar savu profesionālo darbību vai aizraušanos. Piemēram, Chris Noah izsolīja veikborda nodarbību ekskluzīvi ar viņu kā instruktoru, Kristīne Komarovska ziedoja savus pirmos boksa cimdus, Kristians Brekte izsolē piedalījās ar tušas zīmējuma oriģinālu no Māra Runguļa grāmatas “Asins lietus” ilustrācijām, basketboliste Gunta Baško ar viņas parakstītu izlases kreklu, savukārt aktrise Liene Sebre, kura pasākumā piedalījās bērnu iemīļotās Tutas ampluā, vairāksolītājam piedāvāja iegūt īpašu lapsiņu un četrus ielūgumus uz vasaras izskaņā gaidāmo koncertu.

Iegūtie 1027 eiro palīdzēs astoņgadīgai meitenītei Alisai, kurai asinis pārlietas vairāk nekā 50 reižu. Lai Alisa varētu dzīvot pilnvērtīgi, viņai nepieciešama intensīva rehabilitācija katru dienu.

“Laukumā pie t/c “Origo” pasākumu apmeklēja ne tikai centra un pasākuma apmeklētāji, bet patīkami bija vērot, ka pievienojās arī nejauši garāmgājēji,” par pasākuma norisi vēstī t/c “Origo” mārketinga vadītāja Baiba Broka Maļinovska. “Starptautiskā Asinsdonoru diena aizvadīta godam, mums aizvien pārliecinoties, ka šāda veida iniciatīvas ir cilvēkiem ne vien svarīgas, bet iesaistīšanās sociāli atbildīgās kustībās ir arī aizraujoša un prieku vairojoša. Sadarbība ar VADC ir rezultējusies mūsu centra vērtībām atbilstošā pasākumā.”

Valsts asinsdonoru centrs saka lielu paldies ikvienam, kurš ziedo asinis. Katrs donors vienu reizi ziedojot asinis palīdz izglābt trīs smagi slimu pacientu dzīvības.

“Latvijā ir aptuveni 40 tūkstoši fantastisku asinsdonoru, kuri regulāri un nesavtīgi ziedo daļu no sevis, lai kāds cits varētu dzīvot. No donora tas neprasa neko daudz – vien pārdesmit minūšu laika, procedūra ir nesāpīga, bet gandarījums par labi paveikto darbu vienmēr motivē citiem labiem darbiem. Atzīmējot Starptautisko asinsdonoru dienu un svinot dzīvības brīnumu, šonedēļ dāvanu pasniegsim Alisai, kura ir varonīgi izcīnījusi svarīgu cīņu savā dzīvē un par to ir ļoti pateicīga vairākiem desmitiem asinsdonoru, kuri palīdzēja viņai izdzīvot,” aicinot ziedot asinis vasaras mēnešos, kad donori īpaši trūkst, stāsta Egita Pole, Valsts asinsdonoru centra direktore.

Ik mēnesi pie t/c “Origo” ierodas VADC izbraukuma autobuss, kā arī regulāri Merķeļa ielā 11 darbojas VADC centra filiāle, sniedzot iespēju cilvēkiem pilsētas centrā ziedot asinis.