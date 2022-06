Internetā nonācis jauns video un attēli, kuros redzama Merilinas Monro leģendārā kleita, kurā viņa 1962. gadā sveica Džonu F. Kenediju dzimšanas dienā, dziedot “Happy Birthday Mr. President”. Kleitai parādījušies vairāki plīsumi pēc tam, kad šo vēsturisko tērpu Kimai Kardašjanai atļauts uzvilkt uz “Met Gala” balles sarkanā paklāja. Lai gan Kima tērpā pavadīja vien 15 minūtes, šī 60 gadus vecā kleita tagad ir ievērojami sliktākā stāvoklī nekā iepriekš, apgalvo aculiecinieki.

“Instagram” lietotājs Darels Rūnijs publiskojis video, kuru vēlāk pārpublicēja uz modi orientētais blogs “Diet Prada”. Tajā redzama Merilinas Monro ikoniskā kleita, kas šobrīd apskatāma “Ripley’s Believe It or Not!” muzeja ekspozīcijā Holivudā, kur tā atvesta pēc tam, kad Kima Kardašjana bija šo tērpu uzvilkusi uz balli šā gada 2. maijā.

Video fragmentā kleita redzama uz manekena, kas atrodas stikla vitrīnā. Filmētājs pievērsis uzmanību tērpa aizmugurējai daļai, parādot, ka ir saplēsta labā lencīte. Merilinas Monro fani apgalvo, ka bojājumi radušies tādēļ, ka kleita transportēta uz Ņujorku un Kardašjana to vilkusi uz “Met Gala” balles sarkanā paklāja pasākumu.

“Pievērsiet uzmanību tam, ka Merilinas Monro 1962. gada tērpa aizmugurē ir bojāta labā lencīte,” Darels raksta, daloties ar sevis filmēto video.

Citā ierakstā, kurā akcentēts sabojātais audums, viņš komentē: “Paskatieties uz KK nodarīto kaitējumu. Neatgriezenisks. Merilinas Monro 1962. gada tērpam tagad ir vairāki plīsumi.”

Šī ziņa izraisījusi Merilinas fanu sašutumu. Daudzi komentāru sadaļā veltījuši skarbus vārdus kā Kimai Kardašjanai, tā Riplija muzejam.

“Riplijs nav pelnījis šo kleitu. Muzejs pierādījis, ka tam nav cieņas un trūkst profesionālo prasmju, lai saglabātu vērtīgus vēsturiskus artefaktus,” raksta viens fans.

“Vai [Kardašjanu] var iesūdzēt tiesā? Par kleitas sabojāšanu?” – vaicā otrs. “Tas ir pretīgi. Esmu tik sarūgtināts, ka viņa izpostīja skaistu vēstures liecību, kas bija radīta tikai vienai vienīgai karalienei… Merilinai.”

“Viņa kaut kā bija iedomājusies, ka šīs kleitas uzvilkšana paaugstinās viņas statusu, jo viņa izmisīgi vēlas būt vienā līgā ar tādiem cilvēkiem kā MM,” savu viedokli pauž vēl kāds interneta lietotājs.

“Viņa mēģināja sevi sasaistīt ar MM, kas ir mūžīga. Bet viņa ieies vēsturē kā egoistisks indivīds, kurš, lai iegūtu vairāk uzmanības, iznīcināja vienu no MM visdārgākajām mantām,” sarūgtinājumu izteic nākamais.

Fani arī neslēpa dusmas par to, ka video fragmenta fonā skaļrunī ir dzirdama Kimas Kardašjanas balss, kas šķietami norāda uz faktu, ka tas, ka realitātes šova zvaigzne uzvilka šo kleitu, tagad ir daļa no Riplija muzeja ekspozīcijas.

Audio ierakstā dzirdams Kimas skaidrojums, ka viņa zināja, ka tas ir ļoti “īpašs” brīdis, ka viņai dota atļauja uzvilkt šo kleitu.

Jaunie pierādījumi par sabojāto tērpu parādījušies pēc pirmdien kompānijas “The Marilyn Monroe Collection” parādītajām ar fotogrāfijām, kurās viņi vērsuši uzmanību uz to, ka ekspozīcijā izliktajai kleitai tagad “pazuduši kristāli”, bet daži no tiem “karājas vienā diegā”.

Kāds Kimai tuvs cilvēks centās noliegt šīs apsūdzības, portālam DailyMail norādot, ka šie attēli “nav precīzi” un apgalvojumi, ka realitātes šova zvaigzne būtu sabojājusi kleitu, ir “absolūti nepatiesi”. Viņš arī norādīja, ka slavenajai kleitai jau bijušas nodiluma pazīmes, pirms Riplija muzejs to iegādājās. Turklāt Kima šajā kleitā bija ģērbusies mazāk nekā 15 minūtes, kad gāja pa sarkano paklāju.

Kleitu Kimai aizdeva “Ripley's Believe It Or Not” muzeja amatpersonas. Tērps šeit glabājās kontrolētā temperatūrā kopš tā iegādes 2016. gadā par satriecošiem 5 miljoniem ASV dolāru.

Pats Riplija muzejs pēc tērpa atdošanas rakstīja, ka tas atgriezts “lieliskā” stāvoklī, taču tas nemazina fanu dusmas par šobrīd redzamo. Vairāki uzskata, ka šādu speciālos apstākļos glabātu vēsturisku tērpu nedrīkstēja dot vilkšanai nevienam.

“Trūkst tik daudz kristālu,” atzīmēja viens interneta lietotājs.

“Izskatās, ka tā ir sliktā stāvoklī pēc visiem šiem gadiem, kad tik rūpīgi glabāta un sargāta. Tik skumji,” piebalsoja otrs.

Uzlaikošana. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

“Pirmkārt, nekādā gadījumā nevajadzēja atļaut viņai aizņemties šo kleitu,” norādīja kāds cits.

“Tikai tas parāda, ja esat liela slavenība, jūs burtiski varat iegūt visu, ko vēlaties. Šī bija vēstures daļa, un tagad tā ir sagrauta,” žēlojās vēl kāds.