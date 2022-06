Grupas "The Wanted" mūziķa atraitne pateicas Edam Šīranam par medicīnisko izdevumu segšanu

Dziedātājs Toms Pārkers nomira šā gada 30. martā paliatīvās aprūpes centrā netālu no pāra mājas dienvidaustrumu Londonā. Mūziķis mūžībā devās 33 gadu vecumā pēc grūtas cīņas ar neoperējamu smadzeņu audzēju.

Toms Pārkers ar sievu Kelsiju 2021. gadā. (Foto: Gary Mitchell / SOPA Images/Sipa/ Vida Press)

Viesojoties TV raidījumā “Lorraine” Toma Pārkera atraitne Kelsija Pārkere pastāstījusi, ka nopirkusi pateicības dāvanu angļu dziedātājam un dziesmu autoram Edam Šīranam, kurš materiāli palīdzējis ar viņas vīra medicīnisko izdevumu segšanu.

“Eds bija tik brīnišķīgs, absolūti neticams cilvēks,” norādījusi aizkustinātā Kelsija. “Viņš nedēļas nogalē bija “Summertime Ball” pasākumā, un es viņam pasniedzu dāvanu… Es viņam uzdāvināju dažus kristālus, jo man šķita, ko gan varētu pasniegt cilvēkam, kuram jau tā ir viss?”

“Tomēr es gribēju pateikt paldies. Tas, ko viņš izdarīja mūsu, mūsu ģimenes labā, sniedza man vairāk laika kopā ar Tomu.”

Toma Pārkera biogrāfiskajā grāmatā “Hope: My Inspirational Life”, kas veikalu plauktos nonāca aizvadītajā mēnesī, dziedātājs raksta: “Es nekad iepriekš to neesmu publiski teicis (un viņš, iespējams, būs dusmīgs, ka to tagad daru), taču Eds ir ļoti īpašs cilvēks, viņš pat palīdzēja ar maniem medicīnisko izdevumu rēķiniem, kad meklēju citas ārstēšanas iespējas un privātu imūnterapiju.”

Kelsija norādījusi, ka abu kopīgie bērni un viņu pozitīvisms ir tas, kas šobrīd viņai palīdz dzīvot tālāk.

32 gadus vecā atraitne TV intervijā izteikusies: “Bērni palīdz man dzīvot tālāk. Viņi pamostas laimīgi, viņi pamostas labā noskaņojumā, tāpēc es tad nevaru būt skumja.”

“Viņš negribētu, ka esam skumji un sērojam.”

“Nepārprotiet mani, man, protams, ir manas sliktās dienas. Naktīs ir ļoti vientuļi. Esmu vientuļa, bet šī ir mana dzīve un man ar to ir jātiek galā.”

Mēneša sākumā Kelsija sociālajos tīklos padalījās ar ierakstu, kurā redzama pāra divus gadus vecā meita Aurēlija ar tēta grāmatu rokās.

Grāmata veikalu plauktos nonāca jau pēc Pārkera nāves un uz vāka ir Toma fotogrāfija.

“Ikreiz, kad viņa redz tēta bildi, viņa saka – ‘Tas ir mans tētis!’ Mēneša beigās viņai būs trešā dzimšanas diena,” norāda Kelsija.

“Būšu godīga, viņa aizvien katru dienu runā par tēti, viņa īsti nesaprot, ka viņš neatgriezīsies.”