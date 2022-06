“Sporta 2” kvartālā gaidāma vērienīga izklaides sezona

2022. gada sezonā “Sporta 2” kvartālā sagaidāmas gan krāšņas teātra izrādes, koncerti, ārvalstu cirka viesizrādes, gan arī dažādu mākslas projektu izrādīšana un citas aktivitātes. Informācija par būtiskākajiem “Sporta 2” kvartāla izklaides sezonas notikumiem apkopota zemāk.

Par virkni vasaras kultūras un izklaides notikumiem pasākuma organizatori informēs regulāri, bet jau tagad ir zināmi sekojoši izrāžu un koncertu norises datumi, kas risināsies “Secret Spot”:

- Krāšņie “Cabaret” šovi @“Secret Spot”

30.06., 2.07., 22.07., 23.07., 26.08., 27.08., 23.09., 24.09.

- Grupas “The Hobos” un Ralfa Eilanda koncerts

05.08.

- LMA diplomandes Lauras Aizporietes instalācija “ГАРАЖ 119”

Līdz 16.06. pulksten 16.00–20.00.

- Jūnijā plānotas arī divas vērienīgas sporta balvu pasniegšanas ceremonijas, un šī vieta ir ieinteresējusi arī dažādu formātu citu pasākumu organizatorus.

Kim? Laikmetīgās mākslas centrā ir apskatāmas divas izstādes:

- Elzas Sīles personālizstāde “Bi-Dža, Ge-Ilk, Mir-Nul”

3.06.-14.08.

- Iļja Lipkina personālizstāde “YOU are the model! You are the majority!”

3.06.-14.08.

Pa ceļam uz izstādēm, aplūkojiet “Sporta 2” kvartāla Vesetas ielas posmā esošo sienas gleznojumu Ukrainas atbalstam, ko radījis izcilais mākslinieks Dainis Rudens kopā ar vēl aptuveni 40 māksliniekiem.

“Ziedoņa klase” arī vasarā turpinās sarunu vakarus “Skolotājs ir Personība”, kas atbalsta un iedvesmo skolotājus ar jēgpilnām sarunām par dažādām tēmām, kas veicina pašizaugsmi.

- Sarunu vakars “Skolotājs ir Personība” ar Jaunā Rīgas teātra aktieri Andri Keišu. Kāds bija skolas laiks Jelgavā? Skolotāji, ceļš uz teātri un kā aktierim atpūsties gan vasaras, gan citos mēnešos? 30.06. pulksten 17.30 .

Saruna notiks gan attālināti Facebook Live, gan klātienē Ziedoņa bibliotēkas lasītavas telpās Sporta 2 kvartālā. Klātienes apmeklētājiem lūdzam reģistrēties te.

Mūzikas un drāmas telpā “OratoriO”:

- Izrāde “Tagad un Tad” – dvēseles duša 2 cēlienos. Rēzijas Kalniņas režisētā izrāde – neticams stāsts par cilvēka gribu, izvēlēm un mīlestību cauri gadiem, kas apcer jautājumu par to, kurš galu galā ir tas, kas nosaka mūsu likteni.

18.07. pulksten 19.00, 01.08. pulksten 19.00.

Līdztekus tam “Sporta 2” kvartālā visu vasaru notiks arī īpaši kultūras un izklaides pasākumi gan kafejnīcā “Sporta Pagalms”, gan gastro-bārā “Zefīrs”, kuru norises datumi atrodami abu vietu sociālo tīklu profilos. Šovasar tiks atklāta jauna gastronomijas vieta “Paisums”, kas lutinās ar austerēm un vīniem. Daži drīzumā gaidāmie notikumi:

Kafejnīcā “Sporta Pagalms”:

- Jaunas mūziķu apvienības “Būtne” koncerts. Tās mūzika ir neparedzama – šis tas no džeza, metāla un 70-to gadu mūzikas.

16.06. pulksten 21.00, ieeja bez maksas.

- “HAVE NO HEROES” jaunākās plates “Letters To Nowhere” prezentācijas koncerts. Būs ātrs pankroks, teicama ballīte, un iespēja tikt pie plates.

17.06. pulksten 22.00, ieeja bez maksas.

Kafejnīca “Sporta Pagalms” šogad kļuvis plašāks – 2 zāles, 2 bāri, vasaras terase ar skatuvi koncertiem. Te vienmēr burvīga atmosfēra un darba dienās no pulksten 12.00 – 16.00 īpaši pusdienu piedāvājumi, ko baudīt uz vietas vai arī pasūtīt ar piegādi “Wolt” un “Bolt Food” platformās.

Gastro-bārā “Zefīrs”:

- 17.06. Riga graduate shchool of love DJ sets.

- 08.07. Mixmaster Raitis.

Drīzumā plānots arī “Hot Wings” pasākums un DJ no Sanktpēterburgas uzstāšanās. Vasara lutina ar arvien siltākiem vakariem un “Zefīrs” gaida ciemos uz sierīgām picām, gardiem dzērieniem un sirsnīgām sarunām gan iekštelpas, gan saulainajā terasē. Savukārt sestdienās un svētdienās no pulksten 14.00–18.00 iespēja baudīt pankūkbrokastis.

Par kvartālu

“Sporta 2” kvartāls, kas atrodas starp Rīgas kluso centru un Hanzas rajonu, ir dinamisks radošais kvartāls, kas nemitīgi attīstās un kļuvis par iemīļotu atpūtas vietu, kur baudīt mākslu, kultūru, dažādus notikumus un gastronomiju. Kvartāla teritorijā šobrīd mājo vairāk nekā 20 dažādu radošo industriju uzņēmumi un organizācijas. “Sporta 2” kvartālu attīsta SIA “Linstow Baltic”, kas ir viens no vadošajiem dažādu segmentu ilgtermiņa nekustamā īpašuma projektu attīstītājiem Baltijā.

