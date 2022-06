FOTO: aizvadīta raidījuma "Ar mīlestību no Sardīnijas" prezentācija

Latvijas slavenākais itālis Roberto Meloni kopā ar ekstravaganto mākslinieci Elitu Patmalnieci un sirsnīgo televīzijas personību Rūtu Dvinsku šovā "Roberto. Ar mīlestību no Sardīnijas" iepazīstinās ar skaistāko Vidusjūras pērli. Tradicionālie ēdieni, autentisks vīns, skaistākās pludmales, ganu ciemats un pat salas cietums - tās ir tikai dažas no vietām, kurās jau no 14.jūnija varēs ieskatīties nākamās paaudzes televīzijā Go3.