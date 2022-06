Aktieris Mārtiņš Meiers pandēmijā sācis rūpēties par telpaugiem

Harija Liepiņa balva tiek piešķirta aktierim par izcilu, spilgtu aktierdarbu teātrī iepriekšējās sezonās. Saņemot to, Mārtiņš Meiers atzīst: “Man patīk, ka Harijs Liepiņš nebija perfekts. Pirmos gadus strādāju teicamnieka centībā, bet, tiklīdz to palaidu vaļā, tā viss aizgāja. Secināju, ka ar centību pazūd aktiera dvēsele, tāpēc šī balva ir kā apliecinājums, ka uz skatuves ir jābūt īstam, dzīvam cilvēkam. Šī balva ir atbalsts, ka vajag turpināt iesākto.” (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)