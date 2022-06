Roberto Meloni dzimtajā Itālijā samierina māsas un apvieno ģimeni

Roberto sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj – ir ļoti laimīgs, ka beidzot radusies iespēja Latvijas iedzīvotājiem izveidot raidījumu par viņa dzimto Sardīniju: “Kad man sociālajos tīklos cilvēki raksta un vaicā, vai Sardīnija ir tas pats, kas Sicīlija, ir apnicīgi skaidrot, ka tās ir divas dažādas vietas. Tas būtu tas pats, ja es stāstītu par Latvija un tūristi atbildētu – vai, cik skaista ir tā Lietuva.”

“Marta beigās sēdēju autobusā pa ceļam no Bovē lidostas uz Parīzi, kad zvanīja producente un pavēstīja priecīgu ziņu – Go3 ir iepatikusies ideja par Sardīniju. Sākotnēji bijām domājuši filmēt septembrī, bet situācija pamainījās, jo piedāvāja filmēt materiālu jau maijā, lai jūnijā to varētu rādīt skatītājiem. Man lūdza izvēlēties divas latvietes, kuras ņemt līdzi ceļojumā. Pirmā doma bija modes māksliniece Elita Patmalniece, jo viņa ir viena no maniem elkiem. Viņa ir tik dabiska un talantīga! Biju tik laimīgs, ka viņa piekrita šim ceļojumam, jo sākotnēji baidījos, vai viņa varēs izbrīvēt laiku. Otra dāma bija televīzijas raidījumu vadītāja Rūta Dvinska. Es viņu personiski nepazinu, bet filmējoties iepazinu kā lielisku cilvēku. Rūta un Elita ir tik atšķirīgas, un tā bija ļoti laba izvēle,” bilst Roberto.

“Sākām no Kastelsardo, turpinājām manā dzimtajā Ardaras pilsētiņā, kur nokļuvām tieši pilsētas svētku laikā. Raidījumā jūs redzēsiet Sardīnijas kalnus, jūru un pludmales, salas un aitu ganus. Divas nedēļas mums bija ļoti saspringts filmēšanas grafiks, jo filmējām no astoņiem rītā līdz vienpadsmitiem vakarā. Mums paveicās ar laikapstākļiem. Ja arī lija, tad, līdzko bijām atbraukuši uz vietu, kur vajadzēja filmēt, lietus beidzās un uzspīdēja saule,” par filmēšanas procesu Sardīnijā pastāsta Roberto.

Viesojoties Ardarā, māksliniece Elita Patmalniece un Murāno meistars Salvadore Falki nodevās gleznošanai. Elita divu stundu laikā uzgleznoja gleznu, par ko meistars bija sajūsmā. Šo gleznu Elita atdāvināja Ardaras pilsētai. “Mīļie latvieši, ja būsiet Ardarā, noteikti aizejiet apskatīties šo brīnišķīgo Elitas gleznu, kurā apvienojusies Latvija ar Sardīniju. Elita atklāja, ka gleznā ir atveidojusi skaisto sardīniešu sievieti, kas ir līdzīga manām māsām. Mamma Bindžeda un māsas Roza un Graciella bija ļoti priecīgas par Elitas skaisto gleznojumu. Es nezinu, vai Elitai ir piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. Bet es piešķirtu viņai piecu zvaigžņu ordeni, jo viņa ir īsts Latvijas lepnums,” sarunā ar Kas Jauns nosmej Roberto.

Uzklausa māsu sūdzības

“Kā jau īstā dienviditāļu ģimenē, ne vienmēr attiecības starp brāļiem un māsām ir gludas. Man jau liekas, ka Latvijā ir līdzīgi. Man pavisam ir trīs māsas. Vecākā uzreiz atteicās filmēties, tāpat arī brālim nepatīk publicitāte. Savukārt divas māsas – Roza un Graciella – ir ļoti košas un vienmēr atbalstījušas manu publisko dzīvi un aktivitātes. Taču beidzamajā laikā kaut kas nebija kārtībā ar abu attiecībām. Viņas gandrīz viena ar otru nesarunājās. Tikai īpašos gadījumos, kas bija saistīti ar mammas veselības problēmām, bet ar to arī māsu komunikācija beidzās. Mums vacapā ir ģimenes čats, un tikai ar laiku sapratu, ka māsu attiecībās ir plaisa, jo abas vairs nesarunājās un viena ar otru nerunā. Man kļuva jocīgi, centos noskaidrot, kas noticis. Uzzināju, ka ir izcēlies strīds starp abām māsām. Kad viņas uzrunāju, lai mēģinātu samierināt, tad viena par otru sāka sūdzēties. Roza sūdzējās par Graciellu, ka viņa nav bijusi mammas tuvumā brīdī, kad viņa bija slima. Savukārt Graciella sūdzējās, ka Roza ir bijusi pārāk tuvu mammai un pārāk daudz lutinājusi, lai gan mamma taču ir pietiekami neatkarīga sieviete un daudzas lietas var pati paveikt. Izrunājies ar abām māsām, sapratu, ka situācija ir diezgan delikāta. Roza man ieteica sazināties ar Graciellu un risināt šo lietu,” ģimenes konfliktu atstāsta Roberto.

Raidījumā tika filmētas dažādas meistarklases. “Parādīju, kā gatavo dažādus itāļu ēdienus. Vienā no meistarklasēm pierunāju piedalīties mammu un māsu Rozu un tad arī rakstīju uzaicinājumu Graciellai. Uz ko viņa atbildēja, ka ģimenes un miera dēļ ir gatava piekāpties un ierasties pie mammas. Tā arī notika, un abas māsas satikās. Sākumā viņas pakliedza viena uz otru, bet tādā jautrā veidā, kā jau to sardīnieši un itāļi dara. Tad arī kopīgi sagaidījām filmēšanas grupu un Elitu. Ja no rīta Ardarā bija stiprs lietus, tad, līdzko atbrauca filmēšanas grupa, pārstāja līt un parādījās saule. Un vienā skaistā Ardaras stūrītī mēs filmējāmies, smējāmies, dziedājām un kliedzām. Filmējām, kā gatavojam formaggelle, gardās sardīniešu siera kūciņas ar rozīnēm. Šīs kūciņas ir mana reģiona nacionālais ēdiens. Protams, māsas jau atkal mazliet saplūcās, bet šoreiz labā nozīmē. Viena teica, ka mīklai jābūt četrus milimetrus, otra uzstāja, ka septiņus milimetrus biezai. Beigu beigās viss izdevās tik forši, ka arī kopā uzdziedājām,” atminas dziedātājs un piebilst, ka arī mamma ir laimīga, ka starp visiem viņas pieciem bērniem valda miers un sirsnīgas attiecības. “Tā kā mammas rokai pieci pirksti vienmēr ir kopā, tā arī visiem bērniem vienmēr jāturas kopā,” viņš piebilst.

