Jauni dokumentālie raidījumi – no Greisas Kellijas pazudušajiem miljoniem līdz karaliskās ģimenes troņa saglabāšanai

Karaliskā ģimene: troņa saglabāšana

Ceturtdienās, pulksten 20.00

20. gadsimta sākumā visā pasaulē bija vairāk nekā piecdesmit karalisko ģimeņu — tagad šis skaitlis ir sarucis uz pusi. Mēs pētām karalisko arhīvu no pēdējiem simts gadiem, lai atdzīvinātu stāstu par dažādu pasaules karalisko ģimeņu nākšanu pie varas, krišanu un izdzīvošanu. Pēc 2. pasaules kara Vācijas un Krievijas monarhi zaudēja savus troņus. Izmisuma pārņemti, daži karaliskie līderi pieņēma fašismu, lai saglabātu savas privilēģijas. Pēc 2. pasaules kara monarhijas centās noslēpt savu ļaunprātīgo kara laika pagātni, tomēr lielas sabiedrības izmaiņas 60. un 70. gados piespieda karaliskās ģimenes mainīt identitāti vai riskēt ar troņa zaudēšanu. 80. gados karaliskajām ģimenēm bija jauns apdraudējums — bulvāra prese. Tagad jaunai karalisko ģimeņu paaudzei ir jāparāda sevi kā "parastiem cilvēkiem".

Civilizācijas noslēpumi

Piektdienās, pulksten 22.00

Šajā raidījumā pētīts, kā jaunākā zinātne maina veidu, kā domājam par senajiem laikiem. Mēs atšķetinām bronzas laikmeta civilizāciju sabrukumu vairāk nekā pirms 3000 gadiem, klasiskās civilizācijas uzplaukumu, kā arī Romas impērijas sabrukumu. Vadošie vēsturnieki stāsta, kā jauni dati par mūsu planētas stāvokli sniedz svaigu ieskatu par to, kā klimata pārmaiņas, pandēmijas un vulkānisms ir ietekmējis cilvēces vēstures kursu no senās Ēģiptes līdz Romas sabrukumam. Savācot pierādījumus no seniem putekšņiem, alu veidojumiem, cilvēku DNS, kā arī vulkānu un senā piesārņojuma atlikumus arktiskajā ledū, mēs atklājam, cik neaizsargāti esam no ātrām vides pārmaiņām, kā arī to, ka stāsts par cilvēces pirkstu nospiedumu uz planētas stiepjas tālāk pagātnē kā jebkad domājām.

Greisas Kellijas pazudušie miljoni

Svētdien, 19. jūnijā plkst. 22:10

Greisa Kellija bija kaimiņmeitene, kas kļuva par oskarotu aktrisi. Viņa bija globāla modes ikona. Sieviete, kas varēja valdīt pār miljoniem. Viņa dzīvi spēlēja skarbi. Un jautājumus risināja skarbāk. Tomēr viņas vēlme apprecēt princi pleiboju karjeru iznīcināja teju vienā naktī. Kad viņa nomira, Greisas Kellijas testaments liecināja, ka viņai bija vien 10 tūkstoši dolāru un neliels namiņš Īrijā. Kas notika ar Greisas Kellijas pazudušajiem miljoniem?

Šajā unikālajā dokumentālajā filmā finanšu izmeklētāja Džemma Godfrija meklēs pazudušos miljonus. Cik Greisa nopelnīja? Vai sarežģītās attiecības ar tēvu viņai maksāja dārgi? Kādas bija ar dzimumu saistītu dubultstandartu finansiālās izmaksas Holivudā? Kāda bija patiesā cena, ko viņa maksāja par aktrises karjeras pārtraukšanu? Cik viņa nopelnīja citu labā? Kādi apslēptie dārgumi viņai piederēja, mantoja un novēlēja? Un kā – pat nāves gadījumā – viņas vārds un tēls joprojām grozās dolāros? No bērnības Filadelfijā līdz priekšlaicīgai nāvei Monako — un ne tikai. Šī dokumentālā filma atklāj patiesību par Greisas Kellijas pazudušajiem miljoniem.

No bijušās Arnolda Švarcenegera un arī Apvienotās Karalistes valdības padomnieces līdz biznesa ekspertei raidījumā “Good Morning Britain” un Sky News, Džemma Godfrija ir šīs dokumentālās filmas mugurkauls – viņa mūs vedīs Greisas vēsturē ar naudu no pašiem pirmsākumiem. Viņai pievienosies Dr. Lūsija Boltone, kas ir vēsturniece no Londonas universitates, kurai ir plašs pētniecisko interešu loks, tostarp Holivudas slavenības, mode un zvaigznes. Noderīgu ieskatu sniegs arī Treisija Mārtina – ļoti cienījama senlietu, modernu kolekcionējamo priekšmetu un modes eksperte, kā arī Sūzana Rumfita, viena no BBC “Antiques Roadshow” raidījuma speciālistiem un citi.

Šajā dokumentālajā filmā ir apvienots arhīvs, analīze un intervijas, skatītājam iedziļinoties Greisas Kellijas finansēs, lai atklātu gudru uzņēmēju un tālredzīgu filantropu. Tiks atklāta ļoti jauna sociālā vēsture un anekdotes, kas izgaismo Greisu, Holivudu un viņas neticamo dzīvi — no grūtas bērnības Filadelfijā līdz zeltītajam Monako būrim. Džemma iedziļinās skaitļos, kamēr mēs uz ekrāna glabājam nopelnīto un zaudēto naudu. Vēsturnieki, kultūras komentētāji un eksperti tiks intervēti, kamēr Greisas Kellijas stāsts atklājas caur viņas pazudušajiem miljoniem. Greisas Kellijas pazudušie miljoni kanālā Viasat History – pirmizrāde svētdien, 19. jūnijā, pulksten 22.10.

