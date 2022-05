Grupas "Sestā Jūdze" jaunie Mazjūras cerību un mīlestības svētki "Iebrien manā saulrietā"

Tas viss jūs sagaida jaunajā festivālā, kura ieskandināšanu uzsākam šajā gadā ar grupas “Sestā Jūdze” jaunajiem Mazjūras zvejnieku cerību un mīlestības svētkiem “Iebrien manā saulrietā” – 11. jūnijā (ieeja no plkst. 18:00) jūras krastā, Bērzciemā, tikai 80 km no Rīgas, 35 km no Tukuma un 10 km no Engures. Vietā, kur mīt patiesi, vēju appūsti latvju zvejnieki, kas vairāk par visu mīl savu zemi un jūru, saviem spēkiem cenšas saglabāt piekrastes zvejas tradīcijas un nodot tās no paaudzes paaudzei, lai pasargātu piekrastes zveju no izzušanas.

Svētkos dzirdēsiet vienīgo šīs vasaras grupas “Sestā Jūdze” koncertu “Iebrien manā saulrietā”, kurš norisināsies 3 daļās no plkst. 21:00. Pasākuma laikā darbosies bufete, svētku tirdziņā būs iespējams iegādāties dažnedažādus Latvijas mājražotāju labumus un mūsu jūras zivis- pašu zvejnieku rokām ķertas, kā arī ikviens varēs piedalīties dažādās radošajās darbnīcās pieaugušajiem, uzdejot latvju dančus kopā ar folkloras kopu "Milzkalni", aplūkot mākslinieces Jolantas Briedes Kleinas ("Art to be") gleznu un foto izstādi par jūru, aprunāties ar pašu gleznotāju, klausīties dažādus muzikālos priekšnesumus, piedalīties konkursos un laimēt vērtīgas balvas no Salmo, Dobeles Dzirnavnieks, Mežpils alus,u.c., kā arī atpūsties, fotografēties, patērzēt kopā ar grupu "Sestā Jūdze" un vērot saulrietu ekskluzīvā Latvijas vietā - pašā jūras krastā. Svētku vadītāja lomā iejutīsies dziedošais Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs. Pasākuma vizuālo noformējumu uzburs svētku scenogrāfe Inga Biedriņa Kaminska & DreamArts.lv. Pasākuma viesi aicināti apģērbā ievērot jūras zilo un balto krāsu. Tā kā pasākums notiek ārā, vakari ir vēsi un nepieciešams paņemt līdz siltākas jakas.

Grupā „Sestā Jūdze” muzicē: dziedātājs un komponists Agris Gedrovičs (balss, akustiskā ģitāra), Modris Miķelsons (balss, basģitāra), Aldis Strazdiņš (bungas), Kristaps Rullis (stīlģitāra) un viens no labākajiem kantrimūzikas ģitāristiem Baltijā – Jānis Misiņš (ģitāras). Grupa „Sestā Jūdze” dibināta 2001. gadā, četras reizes ieguvusi Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvu, izdevusi vairākus mūzikas albumus, uzstājusies un godalgota dažādos kantrimūzikas festivālos Eiropā. Koncertējusi ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Vācijā, Lielbritānijā, Īrijā, Dānijā un Šveicē.

Biļetes uz pasākumu iespējams iegādāties “Biļešu Paradīze” kasēs visā Latvijā un internetā.