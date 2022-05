Dzimšanas dienu šodien svin Latvijas Basketbola savienības nu jau bijušais prezidents Valdis Voins. (Foto: LETA)

21. maija jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Slavenības Jauns.lv / LETA

Pasaules vēsturē 21. maijs iegājis to, ka 1927. gadā Čārlzs Lindbergs kļūst par pirmo pilotu, kas vienatnē pārlidojis Atlantijas okeānu, no Ņujorkas sasniedzot Parīzi. Akurāt piecus gadus vēlāk to pašu pirmoreiz paveica sieviete - Amēlija Ērharta vienatnē aizlidoja no Ņūfaundlendas līdz Īrijai.