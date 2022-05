Neskatoties uz Ārlietu ministrijas aicinājumu neizmantot Baltkrievijā ieviesto bezvīzu režīmu, jau teju mēnesi Silenes robežpunktu ik dienu šķērso vairāk nekā simts Latvijas valstspiederīgo.

"Vieglo automašīnu plūsma palielinājusies piecas reizes. Ja runā par Latvijas valstpiederīgajiem, to skaits palielinājās vēl vairāk," atzīst Valsts robežsardzes Silenes robežkontroles punkta priekšnieka pienākumu izpildītājs Artūrs Pupins.

Tam piekrīt arī aptaujātais autobusa šoferis. "Es kā papildu reiss braucu. Šodien mazāk, bet vakar divi pilni autobusi brauca. Pārsvarā brauc kādi 40% ar Krievijas pasēm, un atlikušie ar Latvijas un Baltkrievijas pasēm. Mums braucēju vairāk, kā ir bezvīzu režīms, iedomājaties – divi autobusi."

Kāda uz robežas sastaptā rīdziniece norāda, ka uz Baltkrieviju devusies, jo gribējusi tur satikt klasesbiedreni.

Savukārt daugavpilietis Dmitrijs norāda, ka tur esot lētāk. "Manuprāt, labāka pārtika."

Uz robežas sastaptie drošības riskiem netic. "Šādi tikai biedē cilvēkus. Īstenībā nav nemaz tik briesmīgi. Ir cilvēki, kas baidās – nezinu kāpēc –, ka karš, spiegi visur, diversanti, bumbas kritīs," sacīja sastaptā Rīgas iedzīvotāja.

"Komunicējot ar robežšķērsotājiem, jā, saņemam informāciju, ka ir papildus pārbaudes, lielāka intervēšana un diezgan ilgi pārbauda uz robežas," atzīst Pupins.

Gan robežsardzē, gan muitā, gan Ārlietu ministrijā brīdina, ka Baltkrievijas puse nav sniegusi pietiekami izsmeļošu informāciju, kas no ieceļotājiem un izceļotājiem šajā bezvīzu režīmā tiek prasīts. Arī par to, ka bezvīzu režīms tomēr no šodienas tiek pagarināts, Baltkrievijas Ārlietu ministrija savā oficiālajā mājaslapā informāciju ievietoja tikai pirmdien, 16. maijā.