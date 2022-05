VIDEO: U2 līderis Bono uzstājas Kijivas metro

61 gadu vecais dziedātājs metro stacijā "Hrešatik" izpildīja U2 slavenākās dziesmas "Sunday Bloody Sunday", "Desire" un "With or without you".

"Ukrainas tauta cīnās ne tikai par savu brīvību, bet par visiem mums, kas mīl brīvību," sacīja Bono.

Viņš pauda cerību, ka ukraiņi drīz atkal varēs baudīt mieru.

Uzstāšanos klātienē vēroja neliels cilvēku pūlis, arī vairāki karavīri, no kuriem vienu Bono uzaicināja uz skatuves kopīgi nodziedāt dziesmu "Stand by me".

Bono koncertā pavadīja U2 ģitārists "The Edge".