Vēlas atpūsties: Benedikts Kamberbačs paziņo par pauzi aktiera karjerā

Britu aktieris Benedikts Kamberbačs sniedzis interviju izdevumam IGN, kurā pastāstījis, ka viņam nākas apvienot tēva lomu ar karjeru kino jomā, kas nozīmē, ka jāspēj būt ļoti daudzpusīgam. Uz jautājumu par to, kurai sevis versijai viņš vēlētos pievērsties vairāk, aktieris atbildējis, ka vienīgais, ko vēlētos, ir būt mazāk aizņemts.

“Realitātē visas šīs jomas prasa ļoti lielu daudzpusību. Es domāju, ka šobrīd vēlētos būt kāds, kurš nav tik ļoti aizņemts. Es tāds varētu kļūt jau pavisam drīz, es gribu nedaudz atpūsties,” norādījis Benedikts. Cik ilgu patraukumu karjerā viņš iecerējis, aktieris neprecizēja.

Atzīmēsim, ka Kamberbača pēdējā nozīmīgākā loma pirms pārtraukuma kino karjerā ir supervaroņu filmā “Doctor Strange: Into the Multiverse of Madness” (“Doktors Streindžs neprāta multivisumā”), kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja šā gada 2. maijā “Dolby” teātrī Holivudā. Lielbritānijā tā uz ekrāniem skatāma sākot ar 5. maiju, bet ASV - dienu vēlāk. Šis ir stāsts par to, kā doktors Stīvens Streindžs kopā ar vecajiem un jaunajiem draugiem dodas uz multivisumu, lai stātos pretī noslēpumainam un agrāk nepieredzētam ļaunumam. Filmas režisors ir Sems Reimi.

Tiesa, šobrīd arī notiekot filmēšana Vesa Andersona jaunajam projektam - "The Wonderful Story of Henry Sugar". Tajā bez Kamberbača piedalās arī Reifs Fainss, Rūperts Frends, Bens Kingslijs un Devs Patels. Varbūt tad tā pauze aktiera karjerā būs pēc šīs filmas?

Kamberbačs ir precējies ar britu teātra un operas režisori Sofiju Hanteri. Par viņu saderināšanos tika paziņots laikraksta “The Times” sadaļā “Gaidāmās laulības”. Tas notika 2014. gada 5. novembrī pēc septiņpadsmit gadus ilgas draudzības. 2015. gada 14. februārī pāris salaulājās 12. gadsimtā celtajā Sv. Pētera un Pāvila baznīcā Motistonā, Vaitas salā. Ceremonijai sekoja svinības Motistonas muižā. Kamberbačam un Hanterei ir trīs dēli.