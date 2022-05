Drū Berimora uzaicina Britniju Spīrsu uz vaļsirdīgu sarunu, kurā pastāstīt visu

Drū Berimora, kura kopš 2020. gada septembra vada savu sarunu šovu “The Drew Barrymore Show” un aktrises karjerā uz nenoteiktu laiku paņēmusi pārtraukumu, intervijā žurnālam “Variety” norādījusi: “Mums varētu būt unikāla saruna.”

Drū paslavēja Britnijas rakstura stingrību, norādot: “Mūsu vidū nav daudz cilvēku, kuri būtu publiski zaudējuši savu brīvību, visu acu priekšā piedzīvojuši sabrukumu un izcīnījuši savu ceļu atpakaļ.”

Ņemot vērā visu augšminēto, Berimora jūtot pamudinājumu aicināt uz atklātu un vaļsirdīgu sarunu 90. gadu popmūzikas ikonu.

Pērn vasarā Britnija pirmo reizi tiesā publiski komentēja tēva aizbildnībā pavadītos 13 gadus. Džeimijam Spīrsam piederējis pēdējais vārds ne tikai jautājumos par meitas karjeru un naudu, bet arī par privāto dzīvi. Dziedātāja atklāja, ka vienošanās paredzējusi, ka viņai obligāti jālieto kontracepcijas līdzekļus, viņa bijis aizliegts palikt stāvoklī un salaulāties ar savu draugu Semu Asghari. Turklāt šo daudzo gadu laikā viņa esot sazāļota un spiesta uzstāties pret savu gribu.

Kopš aizvadītā gada novembra Britnija visbeidzot ir brīva no aizbildnības. Viņa šobrīd ir saderinājusies ar savu mīļoto vīrieti un ir sava trešā bērna gaidībās. Sociālajos tīklos Britnija vairākkārt negatīvi izteikusies par savu ģimeni, kas nav viņu atbalstījusi, taču publisku interviju par aizbildniecības gadiem viņa vēl pagaidām nav sniegusi.

Zināms, ka Britnijas Spīrsas tēvs bija kontrolējis viņas karjeru un privāto dzīvi kopš 2008. gada. 2021. gada novembrī Losandželosas tiesnese Brenda Penija izbeidza aizbildniecību, atdodot viņai kontroli pār savu privāto dzīvi, karjeru un 60 miljonus ASV dolāru vērtu mantu.

Vēl pērnā gada nogalē vienā no “Instagram” ierakstiem Britnija deva mājienu ka gatavojas sniegt interviju Oprai Vinfrijai, kā arī pateicās saviem faniem, kuri "izglābuši viņas dzīvību". “Esmu bijusi aizbildniecībā 13 gadu. Tas ir tiešām ilgs laiks, atrodoties situācijā, kurā tu nevēlies būt. Es esmu pateicīga par katru dienu un to, ka varu turēt savas mašīnas atslēgas, to, ka varu būt neatkarīga un justies kā sieviete, par to, ka man ir bankas karte un es pirmo reizi redzu skaidru naudu, un varu nopirkt sveces,” sacīja dziedātāja, norādot, ka tie ir šķietami sīkumi, kas tomēr veicinājuši milzu izmaiņas.

Spīrsa atsaukusies arī uz savu ģimeni, sakot, ka viņa joprojām nespēj izdzēst no prāta to, ko aizbildniecības laikā viņai nodarījuši tuvinieki. “Tas bija demoralizējoši un pazemojoši!” – viņa komentēja.

“Es pat nepieminēšu visas sliktās lietas, ko viņi man nodarīja, un par ko viņiem visiem vajadzētu būt cietumā... Jā, ieskaitot manu baznīcā ejošo māti!” norādīja popzvaigzne. “Esmu pieradusi sargāt savu ģimeni un turēt muti ciet, bet ne šoreiz.”