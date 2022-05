Latviešu radītā "Peldošā sala" saņem platīna un zelta godalgas konkursā "Eventex Awards 2022"

“Ļoti priecājamies par milzu sasniegumiem. Četras augstākās godalgas vienā konkursā - tas ir apbrīnojami. Līdz šim mūsu augstākais sniegums! Esam lepni, ka varējām Latvijas vārdu iznest pasaulē, iepazīstinot ar jaunām, nebijušām inovācijām pasākumu nozarē. Nekad iepriekš pasaulē nav bijusi mākslīgi radīta sala, kas pārsteigusi starptautisko žūriju, saņemot ne tikai zeltu, bet arī platīna godalgu. Kā arī vēl viens mūsu darbs, kuru pandēmijas laikā radījām zīmolam "Hugo Boss" - pasākums kastē - ir atzinīgi novērtēts ar 2 zelta godalgām. Pasākums kastē tapa 10 valodās un tas tika izsūtīts uz 12 valstīm. Lai šāds projekts taptu, savu artavu un darbu ieguldīja 30 Latvijas uzņēmumi. Tāpēc dalam šīs uzvaras ar visiem iesaistītajiem un lepojamies, ka Latvija var. Neraugoties uz lielo konkurenci, miljonos mērāmiem budžetiem un jaudīgiem darbiem gan no Amerikas, gan Ķīnas, gan Anglijas un vēl vismaz 30 valstīm, mēs esam spējīgi pārsteigt pasauli ar radošām idejām un inovatīvu pieeju. Pateicos no sirds ikkatram, kurš nenokar degunu grūtos laikos, bet cenšas darīt visu iespējamo pēc labākās sirdsapziņas! Pasaule to pamana un novērtē,” tā par paveikto stāsta RA “Skudras Metropole” vadītāja un radošā direktore Gundega Skudriņa.

Foto: Publicitātes

“Eventex Awards 2022” festivāls un konkurss notiek jau 12. gadu. 2009. gadā tika dibināts “Eventex Awards”, lai atzīmētu radošumu, inovācijas un efektivitāti nozarē.

Konkursam tika iesniegti 606 pieteikumi no 33 valstīm. Starp finālistiem un balvu saņēmējiem tādi zīmoli un notikumi, kā Samsung, G20 samits, IHF, Porsche, UFC, Volkswagen, Eirovīzija 2021, BUD NL un daudzi citi.

Radošā apvienība “Skudras metropole” kopā ar dizaina risinājumu uzņēmumu “Don’t Panic” radīja unikālu, nekur citur pasaulē neesošu Peldošo salu, uz kuras aug zaļa zāle un koki.

Projektā apvienotas laikmetīgas tendences - šobrīd pasaulē tik ļoti pieprasītais biofīlijas koncepts apvienots ar mūsdienu tehnoloģiju iespējām. Ar speciālu QR kodu palīdzību apmeklētāji varēja uzzināt ezera teiku, noklausīties speciāli radītu ezera sonāti, sastapt šefpavāru Raimondu Zommeru.

Foto: Publicitātes

Projektā dažādos veidos - spēlēs, objektos, video saturā - integrēti vēstures fakti, lai pēc iespējas vairāk atklātu konkrētā reģiona šarmu, vēsturi un dabas bagātības. Ikkatra detaļa - interjera priekšmeti, trauki, mēbeles u.c. - ir jaunradīti un speciāli veidoti, pievēršot uzmanību vissīkākajai niansei. Sākot ar speciāli radītu ekoloģisko zobu pulvera pastu, kas nekaitē dabai, līdz pat dizaina krēsliem, kuros aug papardes, vai galdam, kas veidots kā Mordangas ezera makets ar ūdeni un kokiem.

“Peldošā sala” ir veidota no ilgtspējīgiem materiāliem. Ik dienu, visas vasaras garumā, piedzīvojumu meklētāji varēja izbaudīt Paulig Kafijas rituālus uz “Peldošās salas”, taču drosmīgākie - ļauties nakts piedzīvojumam uz ezera. Sezonas laikā projekts apbūra kā latviešus, tā ārzemju tūristus, bija iekārojams blogeru un un žurnālistu galamērķis.

“Peldošā sala” Mordangas ezerā saņēma augsto platīna apbalvojumu kategorijā “Event storytelling” un zeltu apbalvojumu kategorijā “Brand activation”, “Pasākums kastē”.

Pandēmijas laikā RA “Skudras metropole” kopā ar dizaina risinājumu uzņēmumu “Don’t Panic” radīja unikālu pasākumu kastē, kas ietilpst 40 x 60 cm izmērā un sver aptuveni 10 kg. "Vai esat redzējuši modes skati šķīvī? Vai esat jebkad iepriekš no galdauta saņēmuši sveicienus no dažādām valstīm, ko jums sūta slavenības? Vai ēdiena paliktnis ir atdzīvojies ar jaunākās modes kolekcijas printiem? Lepojamies, ka “Pasākums kastē” pārsteidza pasaulslavenā uzņēmuma HUGO BOSS lojālos Klientus Eiropā. Tieši šādā - jaunā un unikālā - veidā pasākuma baudītāji tika iepazīstināti ar zīmola BOSS jauno pavasara/ vasaras kolekciju. Interaktīvs piedzīvojums dāvāja ekskluzīvu ieskatu jaunās kolekcijas radīšanas procesā, parādīja kolekcijas tapšanas gaitu, iepazīstināja ar dizaineru inspirācijām, krāsu izvēli, apdruku rašanos, gataviem jaunās kolekcijas apģērbiem. Tika radīti dizaina priekšmeti īpašai ēdienu baudīšanai, dažādas spēles un to elementi, aplikācijas, kas atdzīvināja apdrukas, jaunākās tehnoloģiju iespējas, kā arī katra Klienta personīgajā deserta šķīvī, kamuflāžas rakstos, norisinājās modes skate 3D formātā," stāsta Skudriņa.

Īpašā formāta notikums tika radīts 10 valodās un nosūtīts uz 12 valstīm. Projekta izstrādē iesaistīti 30 Latvijas uzņēmumi. “Pasākums kastē” ieguva 2 zelta apbalvojumus kategorijās “Interactive storytelling” un “Loyalty program”.