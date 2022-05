Tiek meklēts Džeimss Bonds: kurš aktieris atveidos ikonisko lomu nākamajā filmā?

Producente Barbara Brokoli pastāstījusi, kāpēc lēmums par to, kurš būs nākamais Džeimss Bonds, aizņems vairāk laika nekā tikai dažas nedēļas vai mēnešus. “Tā ir svarīga misija. Tā nav tikai lomas atveidotāja izvēle. Runa ir par pilnīgu iemiesošanos tajā, kurp mēs virzāmies,” viņa norāda.

Producente Barbara Brokoli. (Foto: David Fisher/Shutterstock for BAFTA/ Vida Press)

Tiklīdz Daniels Kreigs 2019. gadā paziņoja, ka kino projekts “Nav laiks mirt” (“No Time To Die”) būs viņa piektā un pēdējā Džeimsa Bonda filma, internetā nekavējoties sākās diskusijas par to, kurš varētu no viņa pārņemt šo leģendāro kino lomu.

Tauta pretendentu skaitā ierindoja tādus aktierus kā Idrisu Elbu, Tomu Hārdiju un Henriju Kevilu.

Taču šīs kandidatūras producenti noraidīja. Tika izteikti minējumi, ka par aģentu 007 varētu kļūt arī 24 gadus vecais austrāliešu aktieris Džeikobs Elodrijs no seriāla “Eiforija” (“Euphoria”), taču arī šī kandidatūra tika noraidīta. Pēc producentu domām, superaģenta ampluā šim aktierim nepiestāv.