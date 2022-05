Šārona Osborna ziņo par Ozija veselības stāvokli pēc tam, kad no vīra saķērusi Covid-19

Bijusī talantu šovu “The X Factor” un “America’s Got Talent” žūrijas pārstāve Šārona Osborna (69) paziņojusi, ka no vīra rokera Ozija Osborna (73) saķērusi Covid-19 vīrusu.

Attālināti no savām mājām sniedzot interviju šova “The Talk” vadītājam, viņa pastāstījusi, kā klājas vīram: “Viņam jau iet daudz labāk, paldies. Viņa temperatūra ir atgriezusies pie normālās, viņa klepus ir beidzies, viņam klājas daudz labāk.”

Savu stāstījumu Šārona papildinājusi ar atklāsmi, ka pēc Ozija ar Covid-19 saslimusi visa ģimene: “Bet man ir dažas ziņas, ar ko vēlos padalīties. Manai meitai Kellijai tas ir, man ir un tagad tas ir visai ģimenei. Taču esmu tik priecīga, ka šovakar varu atgriezties atpakaļ darbā.”

“Ozijam, par laimi, iet daudz labāk. Esmu tik pateicīga visiem par laba vēlējumiem un Ozijam izrādīto mīlestību. Un visai “TalkTV” komandai par to, ka ir tik saprotoša.”

Aizvadītajā nedēļā Šārona atklāja: “Ozijam diagnosticēja nakts vidū pēc mūsu laika. Es ar viņu runāju, un viņam viss ir kartībā. Es šobrīd ļoti uztraucos par Oziju. Mēs esam pārdzīvojuši divus gadus, viņam nesaķerot Covid, un tā ir tikai Ozija veiksme, kā būs tagad.”

Kā zināms, Ozijs cieš no Parkinsona slimības, par ko viņš publiski pastāstīja 2020. gada sākumā īsi pirms pandēmijas. Rokeris jau kādu laiku bija centies slēpt savu diagnozi no plašākas sabiedrības. „Tā darot, tu nejūties labi. Tu jūties vainīgs. Turklāt es neesmu labs noslēpumu glabātājs. Vairs es to nespēju slēpt. Man sāka aptrūkties ideju attaisnojumiem,” atzinās Osborns.

„Parkinsona slimība ir hroniska progresējoša centrālās nervu sistēmas slimība,” skaidrots interneta enciklopēdijā "Wikipedia" „Šīs slimības iespaidā cilvēkiem ir kustības un runas traucējumi. Bieži vien tā iespaido arī cilvēku garastāvokli, uzvedību un domāšanu. Tā nosaukta ārsta Džeimsa Parkinsona vārdā, viņš 1817. gadā pirmais aprakstīja tās simptomus.”

Muhameds Ali, Maikls Dž. Fokss un Jānis Pāvils II ir slavenākie cilvēki, kurus ir piemeklējusi šī slimība.