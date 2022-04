Pašmāju reperis Ods izdod albumu "Nestāsti mammai"

Albumu ierakstījis un apstrādājis mūzikas producents Pre’set, kurš piedalījies arī repera debijas albuma "Oda priekam" tapšanā. Abi mākslinieki kopā dibinājuši savu ierakstu studiju "Eternal World Records".

Albums "Nestāsti mammai" tapis laika posmā no 2021. gada pavasara līdz šā gada martam. Tajā ir 20 dziesmas, un, atšķirībā no repera debijas albuma, arī vairāki viesmākslinieki, to skaitā Zeļģis, Goča, Xantikvariāts, Marko, Wiesulis un E.V. Vāciņa.

"Nestāsti mammai" ir atklāta vēstule repera mammai. Albums iekļauj ne tikai jaunā repera ieceres un dzīves augstākos punktus, bet arī viņa vājības, kuras autoram ir ļoti grūti atzīt ne tikai saviem tuvajiem, bet arī pašam sev. Dziesmās atklājas pasaule, par kuru ar mammu netiek ikdienā runāts. Repera dzīvesveids, pirmās slavas garša, tiekšanās pēc mērķiem, vēlme atdoties kārdinājumiem, kas nāk ar sociāli aktīvu dzīvi - substanču atkarības, naudas šķiešana, vēlme būt mīlētam un iekārotam.

Ods ir salīdzinoši jauna seja latviešu repa mūzikā. Plašāka publika Odu iepazina kā repa cīņu “371 Battle” trešās sezonas finālistu un trešās vietas ieguvēju. 2021. gada 12. februārī izdots repera debijas albums “Oda priekam”, kas guvis atzinīgus vārdus no pieredzējušiem repa mūzikas izpildītājiem un hiphopa faniem Latvijā. Ods iepriekš sadarbojies ar tādiem reperiem kā Zeļģis, Goča, Prxmvc, Marko, Regejs, Epifānija, Teacha, Xantikvariāts, Marko, Wiesulis, E.V. un citiem. Kopā ar reperiem Zeļģi un Goču izveidota repa apvienību “mid”. Visus trīs kopā saveda “371 battle”, kurā visi bija arī finālā.