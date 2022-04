Atklājas, ka Ivars Reņģe no šova "Ģimene burkā" ir neprātīgi greizsirdīgs uz sievu

Mūziķes Līgas vīrs Ivars nemaz neslēpj, ka greizsirdības skalā no 10 punktiem viņam būtu “desmit ar mazu mīnusiņu”.

“Man vajag, lai sieviņa ir man blakus, fiziski, lai varu saņemt viņas roku, tad es esmu mierīgs. No mājas prom es viņu bieži nelaižu - priekš kam viņai kaut braukt bez manis?” izskatās, ka Ivars labprāt paslēptu savu skaisto sievu meža vidū no visas pasaules acīm.

“Nu, kā es varu nebūt greizsirdīgs, ja man blakus ir tik lieliska sieviete? Skaista, labi dzied, es zinu, ka vīrieši kūst, klausoties viņas priekšnesumus. No vienas puses, esmu laimīgs, ka viņa ir mana, bet no otras – būt tādas sievietes vīram, tas ir pastāvīgs stress” savu reakciju pamato Ivars, kurš uzskata arī, ka sievietei vīrieša greizsirdība būtu jāuztver kā kompliments un par to jāpriecājas.

Atklājas arī, ka tajos retajos gadījumos, kad Reņģes uz brīdi ir šķirti, viņi sazinās vismaz reizi stundā. “Ja Līga man jau divas stundas nav atbildējusi, es kļūstu nervozs," - Ivaram ir svarīga nepārtraukta saikne ar mīļoto cilvēku.

Saistītās ziņas "Sirdi plēš pušu," - dziedātāja Līga Reņģe skaidro, kāpēc dēls nedzīvo kopā ar viņu "Arī mūsu bijušie ir kopā!" - šova "Ģimene burkā” jaunpienācēji nāk klajā ar neparastu attiecību stāstu "Ģimene burkā" pievienojas jauni dalībnieki - muzikālā Reņģu ģimene

Iebildumus izraisa arī Līgas otra nodarbe – tērpu darināšana. Ivars domājis, ka sievas klientes ir tikai sievietes, bet nu izrādās, ka ir pa kādam vīrietim arī. Un tā mēru noņemšana, tā pielaikošana... Ivaram tas šķiet jau pārāk intīms kontakts ar citu vīrieti.