Noklausies - enerģisku singlu piedāvā pašmāju hiphopa zvaigzne Prusax

“Šī dziesma man ir kā jauns atspēriena punkts, beidzot atkal jūtos mentāli labā vietā, lai radītu un dalītos ar visu, kas man sakāms. Singlā “W (Kā pienākas)” dzirdams jauns skanējums un jauni “vaibi”, šeit būs kaut kas katram fanam”, par dziesmu stāsta Prusax.

"W (Kā pienākas)" autori ir Rihards Jānis Ķullītis un Kristaps Meijers, bet to producējuši elgrounde un ayosauce. Dziesmas videoklips uzņemts dažādās Latvijas lokācijās, tā tapšanā piedalījies somu operators Džulians Rikonens, animāciju veidoja 3D mākslinieks Jacky, bet video montāžu nodrošinājuši Buddyskii brāļi.

“Šobrīd ir dīvains laiks, lai strādātu pie radošām lietām un plānotu darbus, bet, neskatoties uz visu apkārt notiekošo, mums jāturpina ballot un kustēties, un to es arī plānoju darīt visu 2022. gadu. Šobrīd aktīvi strādaju pie sava otrā studijas albuma, kurš jau drīz tiks nodots klausītājiem”, turpina Prusax, kas šovasar būšot sastopams visos lielākajos Latvijas festivālos, kā arī citos pasākumos un koncertos.

Savas muzikālās gaitas Prusax aizsāka 2017. gadā ar debijas singlu "Xvizits", bet plašākai sabiedrībai kļuva pazīstams kā viens no apvienības "New Wavy" dalībniekiem, iekarojot klausītāju sirdis ar tādiem hitiem kā "Sporta stundas", "Pirmais līgā" un “Repa spēles terorists”. Mūzikas kritiķu augsti vērtētais debijas albums "A+" 2020. gadā tika nominēts “Zelta mikrofonam” kategorijās “Gada Hip-Hop albums” un “Gada debija”. Šobrīd Prusax ir viens no aktuālākajiem latviešu hiphopa jaunās skolas izpildītājiem, 2021. gadā viņš uzsācis sadarbību ar “Universal Music Group”.