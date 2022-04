Harijs un Megana zina, ka neierašanās uz piemiņas pasākumu izskatās nekaunīgi un rupji, apgalvo eksperte

Princis Harijs un Megana Mārkla apzinās, ar kādu kritiku viņi saskarsies, izvēloties neapmeklēt princim Filipam veltīto piemiņas pasākumu, ir pārliecināta karaļnama eksperte. Saseksas hercogi ne tikai atteicās ierasties uz dievkalpojumu Vestminsteras abatijā, bet arī sociālajos tīklos nebilda neviena vārda, kamēr citi karaliskās ģimenes pārstāvji apbēra Edinburgas hercogu ar cieņas apliecinājumiem.

Karaļnama eksperte Ingrīda Sevarda, grāmatas “Prince Philip Revealed” autore, izdevumam “The Mirror” norāda, ka, viņasprāt, tā ir necieņa, kas izsaka visu.

Eksperte ir pārliecināta, ka Harijs un Megana apzinās - lēmums nekomentēt prinča Filipa piemiņas pasākumu var tikt uztverts kā “nekaunīga un rupja” rīcība.

Britu karaļnama eksperte Ingrīda Sevarda. (Foto: S Meddle/ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Saseksas hercogi pieņēma lēmumu neatgriezties Lielbritānijā, lai klātienē Vestminsteras abatijā apmeklētu šo emocionālo atceres pasākumu.

Karaliene, princis Endrū, Kembridžas hercogi ar vecākajiem bērniem Džordžu un Šarloti bija piemiņas pasākuma apmeklētāju rindās, kuru apmeklēja aptuveni 1800 cilvēku.

Prinča Filipa piemiņai veltīto dievkalpojumu Vestminsteras abatijā apmeklēja visa karaliskā ģimene. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

Taču Saseksi ne tikai klātienē neapmeklēja pasākumu, bet arī neizplatīja paziņojumu, kurā godinātu Harija vectēvu šajā dienā.

Pāris esot pieņēmis lēmumu neierasties, jo Harijam nav izdevies vienoties drošības jautājumos un viņš secinājis, ka nav droši atvest savu ģimeni.

Tas, ka pāris nav pagodinājis princi Filipu arī ar sociālo tīklu palīdzību, ļoti sadusmojis karaļnama eksperti Ingrīdu Sevardi: “Šis klusums ir tikpat skaļš, it kā viņi būtu klieguši no abatijas spārēm. Parasti runīgais hercogs un hercogiene neko nepateica.”

“Neviens pārstāvis nenāca klajā ar gariem un sarežģītiem vārdu virknējumiem. Nebija neviena zieda ar lepni klātpievienotu viņu vārdu.”

“Neviena komentāra no [Saseksu dibinātā fonda] "Archewell". Nekā. Pat neviena vārda no viņu atbalstītājiem dažādās sociālajās platformās.”

Pērn Harijs izmantoja vietni “Archewell”, lai dalītos aizkustinošā un cieņpilnā veltījumā vectēvam pēc viņa došanās mūžībā. Viņš princi Filipu raksturoja kā barbekjū meistaru un cilvēku, kam izcili padevušies joki, līdz pat viņa pēdējai stundiņai.

Ingrīda Sevarda kritizē arī Harija un Meganas lēmumu neierasties, norādot, ka bažām, ka Saseksu klātbūtne varētu aizēnot pašu svinīgo pasākumu, nebija nekāda pamata.

“Prinča Harija neierašanās uz vectēva piemiņas pasākumu ir plaši kritizēta. Taču nav norādīts iemesls, kāpēc viņš izvēlējās to neapmeklēt. Vismaz pats Harijs to nav pateicis.”

“Pirms pāris nedēļām viņš deva norādījumu savam pārstāvim paziņot, ka viņš nebrauks. Tas arī viss.”

“Garām palaista izdevība atvest Meganu un bērnus, lai viņi pievienotos savai plašajai karaliskajai ģimenei, Eiropas brālēniem un māsīcām un, protams, Ārčija vienaudžiem.”

“Viņu ierašanās nebūtu novērsusi uzmanību no karalienes. Tā bija viņas dienas un neviens to nespētu viņai atņemt, to nespēja pat viņas mīļais dēls Jorkas hercogs, kurš pavadīja māti uz savu vietu.”

Atgādināsim, ka princim Endrū nesen izdevies nokārtot lietu seksuālās uzmākšanās apsūdzībā un viņš atkal uzņemts atpakaļ ģimenē.

Princis Endrū pavada māti līdz sēdvietai. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

“Vienīgais izskaidrojums ir tāds, ka neviens no viņiem abiem nevēlējās braukt,” turpina Sevarda. “Nebūtu nekādu drošības problēmu. Abatija bija pārpilna ar slepeno dienestu darbiniekiem, kas sargāja lielāko karaļnamu pārstāvju, politiķu un augstākā ranga armijas pārstāvju saietu kopš Kembridžas hercoga un hercogienes kāzām Londonā.”

“Harijs noteikti zināja, ka tas izskatīsies nekaunīgi un rupji [no viņa puses].”

“Protams, karalienei par to laikus bija paziņots. Harijs uztur kontaktus ar vecmāmiņu daudzu iemeslu dēļ. Esmu pārliecināta, ka viņš runāja arī ar tēvu. Taču nekas neattaisno viņa neierašanos, pat, ja Megana ar bērniem nolemtu nebraukt.”

“Viņam nebūs citas iespējas publiski izrādīt cieņu vectēvam, kurš vienmēr viņu atbalstīja.”

“Viņš ir sarūgtinājis daudz ietekmīgu cilvēku pārāk daudz reižu. Ar to viņam būs jāsadzīvo visu atlikušo mūžu.”