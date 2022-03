Ukrainas bēgļu auto drāma un pārsteidzošais Staķa paziņojums. Sapinušies tīklos 49. sērija

Viens no tematiem, ka pēdējo nedēļu laikā sociālajos tīklos bijis jo īpaši aktuāls, ir bēgļi no Ukrainas. Tā, piemēram, tviterī pamatīga vētra tika sacelta par to, ka, bēgot no kara, daži ukraiņi Latvijā ieradušies ar ekskluzīvu auto. Savukārt, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis aizvadītajā nedēļā nāca klajā ar paziņojumu, kas sacēla pamatīgu vētru kā sociālajos tīklos, tā arī politiskajā virtuvē.