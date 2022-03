Krievu aktrise Hamatova apmetusies Latvijā; Alvis Hermanis viņu uzaicinājis pievienoties JRT

Krievijas aktrise, kas savulaik sadarbojusies arī ar Alvi Hermani, atrodas Rīgā un žurnālistes projektā "Pastāsti Gordejevai" teikusi, ka Krievijā nevar atgriezties, jo "nespēju cita sēras, cita sāpes, cita traģēdiju, humāno katastrofu nosaukt par kaut ko no kaut kā atbrīvojošu". Krievija iebrukumu Ukrainā maskē kā "atbrīvošanas operāciju".

"Es baidos atgriezties," viņa atzina, piebilstot, ka nevar atgriezties Krievijā, lai "nezaudētu sirdsapziņu un sevi".

Hamatova pauda, ka viņai ir divas iespējas, kā atgriezties dzimtenē. Viena ir nonākt cietumā, jo par kara Ukrainā nosodīšanu Krievijā var piespriest līdz 15 gadiem ilgu cietumsodu, bet otra iespēja ir "melot sev, melot visai pasaulei, dzīvot nepatiesībā".

Aktrise paskaidroja, ka Krievijā varētu atgriezties, ja nerunātu un nepievērstu uzmanību traģēdijai, par kuru viņai stāsta draugi no Ukrainas, būtu vienaldzīga pret notiekošo un "atvainotos par to, ka no sākuma neatbalstīju militāro operāciju".

"Un tad tālāk pēc saraksta, kā spēlēt pēc tiem spēles noteikumiem, kurus man diktēs," Hamatova ieskicēja, kāda būtu viņas dzīve Krievijā.

Tikmēr Hermanis paziņojis, ka uzaicinājis Hamatovu pievienoties Jaunā Rīgas teātra aktieru trupai.

"Pavisam drīz viņa piedalīsies mūsu izrādēs. Sākuma posmā - savā dzimtajā valodā," raksta Hermanis.

"Čulpana, es zinu, ka tā bija neticama pilsoniska drosme pirms pāris gadiem Maskavā piedalīties manā izrādē par Gorbačovu. Mēs visi cerējām, ka mūsu iestudējuma vēstījums, - ka brīvība nav tukšs vārds, - sasniegs dzirdīgas ausis. Mēs bijām naivi. Bet mēs vismaz to pateicām. Un mēs turpināsim to darīt," raksta Hermanis.

Hamatova dzimusi Kazaņā 1975.gadā, mācījusies pie Alekseja Borodina. Strādājusi dažādos Maskavas teātros un 1998.gadā sāka strādāt teātrī "Sovremeņņik". 2014.gadā Soču ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā bija viena no spēļu karoga nesējām.

2014.gada martā žurnāls "Ogeņok" viņu atzina par 14.ietekmīgāko sievieti Krievijā.

2006.gadā kopā ar aktrisi Dinu Korzunu izveidoja labdarības fondu "Podari žiznj" ("Uzdāvini dzīvību"), kura mērķis ir palīdzēt bērniem ar onkoloģiskām un onkohematoloģiskām saslimšanām.

Pērn izskanēja, ka Hamatova, kura agrāk bija Krievijas prezidenta Vladimira Putina atbalstītāja, iegādājusies māju Amatciemā un ieguvusi uzturēšanās atļauju Latvijā. Pēdējos gados viņa asi kritizējusi Putina režīmu.