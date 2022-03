Rita ne tikai nekautrējoties paziņo, ka abi ar vīru kādreiz piekopuši svingeru aktivitātes, bet uzskata arī, ka tādas lietas uzlabo pāra attiecības: “Nu kā, tu saproti, ka tavējais ir visforšākais!”

Taču nu gan šīs pikantās nodarbes pārim jau pagātnē, esot apnicis. Taču kaisles liesmas atdzīvināšanai Ritai ir arī citi labi padomi. Viens no ieteicamākajiem variantiem būtu - doties ceļojumā divatā, bez bērniem, pilnībā nomainot ikdienas vidi.

Ja kāds no pāra vēlas pamēģināt intīmajā dzīvē ko neparastāku, bet nav pārliecināts, ka otrs to akceptēs, Rita iesaka pie šīs domas pieradināt partneri pamazām, ik pa laikam it kā garāmejot izmest kādu frāzi vēlamajā virzienā.

Saistītās ziņas VIDEO: seksa eksperte Rita Lasmane sniedz šovu zvaigznei Magonei padomus mīlas frontē Rita Lasmane: "Mana paaudze lielākoties atdevās mīlestības dēļ" Spītīgā un mīlīgā latviete. Ritas Lasmanes seksa zīmogs

Uz mūžam aktuālo vīriešu jautājumu, kādēļ sievietes nevēlas seksu tad, kad to grib viņi, Ritai ir tikai viens atgādinājums: "Atcerieties, ka sievietēm galvenā erogēnā zona joprojām ir smadzenes, un ceļš uz dāmu sirdi un gultu jāsāk caur sarunām, lai kā jums tas arī nepatiktu."