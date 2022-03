Vairs nav cietais rieksts? Izskanējusi informācija, ka Brūss Villiss zaudē atmiņu

Kā vienu no iemesliem šādam darbaholismam ārvalstu mediji nosauc progresējošu agrīnu atmiņas zudumu. Tieši tāpēc aktiera veselība šobrīd tīmeklī kļuvusi par pastiprinātas uzmanības tēmu.

Pēc portāla IMDb rīcībā esošās informācijas 2022. gadā bijušais top-aktieris būs redzams vismaz 11 filmās, kas plašākai sabiedrībai nav labi zināmas: “Fortress 3”, “Paradise City”, “White Elephant”, “Wire Room”, “Corrective Measures”, “Die Like Lovers”, “The Wrong Place”, “Fortress: Sniper’s Eye”, “Vendetta”, “A Day to Die” un “Gasoline Alley”.

Populārais “YouTube” kanāls “Half in the Bag” par aktieri piemeklējušo veselības problēmu aizvadītajā mēnesī diskutēja video sižetā, kam bija nosaukums “The Bruce Willis Fake Movie Factory”. Tajā tika piesauktas jaunākās baumas, ka aktierim tagad visu tekstu filmēšanas laukumā diktējot caur austiņām. “Es kaut kur lasīju, ka Brūsam Villisam esot demence, proti, viņš līdz galam neapzinoties, kas notiek,” pie video raksta kāds kanāla skatītājs.

“Jā, tā ir taisnība, mans draugs. Es ar viņu strādāju pie četrām filmām, tāpēc zinu to no pirmavota. Ir ļoti bēdīgi, ka tāda leģenda kā Brūss izzūd burtiski jūsu acu priekšā. Es to novēroju, strādājot kopā ar viņu beidzamosgadus,” viņam atbild Mets Eskandari, kurš uzņēmis vairākas filmas ar Villisu, to skaitā “Hard Kill” (2020), “Survive the Night” (2020) un “Trauma Center” (2019).

Atbildot citam lietotājam, kurš apgalvo, ka Villis “kritis nežēlastībā” pēc darba ar tādiem režisoriem kā Kventins Tarantino, Braiens de Palma un Vess Andersons, Eskandari raksta tieši: “Viņam ir demence.”