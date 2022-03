Noklausies - grupa "Oranžās brīvdienas" ar jaunu dziesmu aicina sadoties rokās un palīdzēt Ukrainai

Grupas līderis Ints Ķergalvis, pazīstams arī kā Speiss, stāsta, ka dziesma ir mūziķu kopīgs uzsaukums grupas daiļrades cienītājiem un visiem pārējiem šajā sarežģītajā situācijā stiprināt vienotību. “Sadošanās rokās ir simbols. It īpaši pēc pēdējiem pāris pandēmijā aizvadīties gadiem, kad sadošanās rokās burtiski ir kļuvusi par tādu kā neiedomājamu socializēšanās formu. Mums jābūt vienotiem. Pandēmiju nomainījis karš Ukrainā, taču tikai vienotība šobrīd var palīdzēt pārvarēt arī to, “ tā Ķergalvis.

Jau šodien, 12. martā, "Oranžās brīvdienas" kopā ar citiem līdzīgi domājošiem mūziķiem kāps uz labdarības koncerta "Roks pret okupāciju" skatuves Cēsīs, Pils parkā. Šo koncertu "Oranžās brīvdienas" rīko sadarbībā ar Cēsīs populāro izklaides vietu "Fonoklubs".

“Mūsu nostāja ir skaidra. Esam pret karu, pret okupāciju un jebkāda veida agresiju. Mūsu spēcīgākie ieroči ir mūsu dziesmas un to teksti, tāpēc malā palikt vienkārši nedrīkstam”, skaidro Ķergalvis. Arī grupas "Oranžās brīvdienas" mūziķi aktīvi līdzdarbojas dažādos ar palīdzību Ukrainas karā cietušajiem cilvēkiem saistītos pasākumos. Kāds pie sevis uzņem bēgļu ģimeni, kāds jau nogādājis humānās palīdzības kravu līdz Ukrainas-Polijas robežai un atgādājis bez pajumts palikušos cilvēkus līdz Latvijai. “Mēs varam to, ko mēs varam. Visiem bija smagi, taču izvēlējāmies nenolaist rokas un strādāt. To plānojam arī turpmāk, “ saka Ķergalvis.

"Oranžās brīvdienas" atzīst, ka rokmūzika vienmēr ir bijusi nozīmīgs faktors latviešu tautas vienotībā un tādai tai jābūt arī turpmāk. "Sadosimies rokās" vienlaikus ir pateicība un atbalsts visiem tiem cilvēkiem, kuri nav palikuši vienaldzīgi pret ukraiņu tautas ciešanām un turpina palīdzēt. “Mēs droši vien pat nespējam iedomāties, cik milzīga palīzība karā cietušajiem cilvēkiem būs nepieciešama nākotnē. Tāpēc būsim vienoti un kopā ar visu to mēģināsim tikt galā,” tā Ķergalvis.

Marta beigās "Oranžās brīvdienas" plāno nelielu koncertturneju vairākās Latvijas pilsētās. Šobrīd mūziķi strādā pie vēl viena studijas ieraksta. Dziesmas pirmatskaņojums paredzēts jau sestdien, koncertā Cēsīs.